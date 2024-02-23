У них достаточно ресурсов, – сержант ВСУ сказал, нужна ли России пауза после Авдеевки
Оккупационной армии России понадобилось аж 4 месяца, чтобы выполнить указание диктатора Владимира Путина – захватить Авдеевку в Донецкой области. По мнению аналитиков, после месяцев штурмов вражеским войскам придется взять оперативную паузу, прежде чем возобновить наступление. Так, как это было на Бахмутском направлении в прошлом году.
В эфире 24 Канала сержант ВСУ, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук ответил, будет ли у россиян оперативная пауза. Сейчас нет стремительного продвижения врага на Авдеевском направлении после захвата города.
Важно На Авдеевском и Марьинском направлениях ВСУ восстановили несколько позиций за 2 суток
"Лезут и лезут"
Есть разные предположения относительно дальнейших действий российских захватчиков на фронте, в частности на Авдеевском направлении. В ВСУ говорят, что российское командование, вероятно, ближайшее время перебросит свои силы, сконцентрированные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта.
По словам представителя оперативно-стратегической группировки "Хортица" Ильи Евлаша, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки, оккупантам понадобится минимум неделя.
У армии России достаточно ресурсов. Россияне продолжают лупить,
– подчеркнул сержант ВСУ.
Возможно, на Авдеевском направлении россияне сделают паузу, но вряд ли уменьшится интенсивность боев на Купянском или Бахмутском.
Они (россияне – 24 Канал) лезут и лезут. У противника хватает снарядов, артиллерии, танков. Так, оккупанты уже рассматривают то, что основным боевым танком будет Т-62 или Т-54, а не Т-72. Однако врагу хватит запасов танков еще примерно на три года такого перемалывания,
– сказал Макарук.
Пока Европа и Соединенные Штаты Америки медлят с предоставлением Украине оружия, то Северная Корея передает России миллион снарядов, ракеты различной дальности, Иран строит заводы по производству "Шахедов" и поставляет дроны агрессору. В то же время высокотехнологичный Западный мир дальше не может ничего сделать.
"Глядя на то, что происходит, я сейчас понимаю, что в Кремле кусают локти и понимают, что нужно было нападать не на Украину, а идти через Польшу в Германию и Францию. Как раз в Париж россияне бы зашли за три дня с такими темпами", – отметил сержант ВСУ.
Захват Авдеевки: последние новости
- Сейчас в районе Авдеевки российские захватчики пытаются вычислить слабые места в обороне. Враг продолжает осуществлять штурмовые действия.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал, что для захвата Авдеевки так называемой "второй армии мира" понадобилось 10 лет.
- Президент Владимир Зеленский назвал взятие Авдеевки самым большим достижением врага за последние девять месяцев войны. В то же время украинские воины имеют на своем счету значительно больше достижений, в частности, освободили Харьковскую область и уничтожили много кораблей российского флота.