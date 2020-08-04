Сухробу Каримову, который угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в Киеве, объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Соответствующее ходатайство уже подали в Печерский райсуд Киева.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева. Там добавляют, что сейчас следствие пытается установить мотивы совершения преступления.

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Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрывом, который создает опасность для жизни людей,

– говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Заметим, что прокуроры, скорее всего, будут просить для Каримова безальтернативное взятие под стражу на 2 месяца.

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