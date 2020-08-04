Захват банка в Киеве: Сухробу Каримову объявили о подозрении
Сухробу Каримову, который угрожал взорвать отделение "Универсал банка" в Киеве, объявили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Соответствующее ходатайство уже подали в Печерский райсуд Киева.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева. Там добавляют, что сейчас следствие пытается установить мотивы совершения преступления.
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Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева сообщено о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрывом, который создает опасность для жизни людей,
– говорится в сообщении.
Досудебное расследование осуществляют следователи главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
Заметим, что прокуроры, скорее всего, будут просить для Каримова безальтернативное взятие под стражу на 2 месяца.
Захват отделения банка в БЦ "Леонардо": что известно
- Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.
- Туда около 12:00 пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти. Добровольно с ним осталась руководитель отделения банка.
- Впоследствии стало известно о самом террористе. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. У него был оформлен вид на жительство в Украине.
- Требованием злоумышленника была встреча со СМИ.
- После встречи с журналистами начались и политические требования. К примеру, он требовал "убить" российского президента Владимира Путина.
- Правоохранители взяли штурмом помещение банка, освободили заложницу и схватили террориста.