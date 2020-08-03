Бизнес-центр "Леонардо", в котором угрожают взорвать банк, полностью эвакуировали
В здании бизнес-центра "Леонардо", где террорист захватил банк, провели полную эвакуацию людей. Сооружение оцепили полиция, Нацгвардия и ГСЧС.
На улице Владимирской в Киеве провели эвакуацию людей из захваченного террористом бизнес-центра, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на генерального директора компании Quinn Properties Ukraine Ростислава Левинзона.
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Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, он окружен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
– заявил Левинзон.
Однако не уточнил, какова ситуация с прилегающими зданиями.
Что известно о Quinn Group?
Является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо". В нем размещено отделение Universal Bank, который и захватил террорист. К слову, владельцем второй фазы является "Эста Холдинг", входящая в группу СКМ Рината Ахметова.
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Захват банка в Киеве: что известно
- Примерно в 12 часов 3 августа в помещение Universal Bank, что в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, пришел мужчина. Он заявил, что в сумке у него взрывчатка.
- Злоумышленник приказал вызвать полицию.
- Он требует выхода в прямой эфир на украинском телевидении.
- Сотрудники банка покинули помещение, в заложниках осталась руководитель отделения.
- Террористом оказался 32-летний гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович.