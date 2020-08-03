В здании бизнес-центра "Леонардо", где террорист захватил банк, провели полную эвакуацию людей. Сооружение оцепили полиция, Нацгвардия и ГСЧС.

На улице Владимирской в Киеве провели эвакуацию людей из захваченного террористом бизнес-центра, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на генерального директора компании Quinn Properties Ukraine Ростислава Левинзона.

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Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, он окружен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

– заявил Левинзон.

Однако не уточнил, какова ситуация с прилегающими зданиями.

Что известно о Quinn Group? Является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо". В нем размещено отделение Universal Bank, который и захватил террорист. К слову, владельцем второй фазы является "Эста Холдинг", входящая в группу СКМ Рината Ахметова.

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