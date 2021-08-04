Захват здания правительства и спецоперация полиции: подробно обо всем, что произошло

Утром 4 августа в здание Кабинета Министров пришел мужчина с гранатой, он угрожал взорвать сооружение. Из-за этого полиция начала спецоперацию, которая завершилась успешно –злоумышленник сдался. Им оказался ветеран АТО Владимир Прохнич.

О том, как все происходило у здания Кабмина, чем завершилось, кем оказался злоумышленник и что ему грозит, читайте в материале.

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В здание правительства пришел мужчина с гранатой

Утром 4 августа неизвестный зашел с гранатой в здание Кабинета Министров. Очевидцы рассказали, что он сразу выдернул чеку. Мужчина требовал, чтобы его впустили внутрь здания. В противном случае угрожал взорвать гранату.

Заходи, бл*ть, за*бали! Я сейчас ее отпущу! (гранату – 24 канал) пошли со мной! Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10 лет,

– кричал мужчина.

Дальше он несколько раз повторил, что ему все уже надоело.

Неизвестный пришел в Кабмин с гранатой: видео

Мужчина говорит, что живым не выйдет: видео

Полиция начала спецоперацию

После этого полиция начала специальную операцию. Правоохранители попытались уговорить мужчину сдаться. В противном случае были готовы применить более жесткие меры, предусмотренные законом.

На место происшествия прибыло руководство Нацполиции и Главного управления полиции Киева. Правоохранители оцепили территорию и перекрыли входы в здание правительства.

Смотрите видео с места происшествия: есть нецензурная лексика

Правоохранители проводили спецоперацию: Фото МВД

Спецоперация под зданием Кабмина: смотрите видео

Злоумышленника задержали

Спецоперация по задержанию мужчины завершилась успешно. Переговоры, которые длились более 1 часа, дали результат.

Мужчина, принесший в здание Кабинета Министров гранату, согласился сдаться. Он также извинился перед полицейскими. После этого злоумышленника задержали.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский сообщил, что могла случиться настоящая беда, потому что граната была боевой.

Впоследствии нардеп от "Слуги народа" Александр Качура обнародовал видео задержания злоумышленника. На кадрах видно, как мужчину выводят из здания правительства несколько спецназовцев.

Мужчину с гранатой вывели из здания Кабмина: смотрите видео

Глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге рассказал, что мужчина сдался после разговора с товарищем. А министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что злоумышленнику назначили психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, почему он так поступил.

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Известны имя и фамилия мужчины

Впоследствии выяснилось, что гранату в Кабмин принес ветеран войны на Востоке Владимир Прохнич. Мужчине 43 года. Он – родом из Луганска, однако сейчас проживает на Нивках в Киеве.

За службу Прохнича наградили орденом "За мужество III степени". По информации СМИ, в 2016 году боец "Айдара" получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Волонтер Василий Алексюк был тем, кто уговорил Прохнича сдаться. Он рассказал, что хорошо знаком с Владимиром. Службу Прохнич оставил еще несколько лет назад.

Алексюк характеризует друга как человека с сильным духом и обостренным чувством справедливости. Однако он не отрицает, что на Прохнича могло повлиять ранение и тяжелые условия жизни.

Фото со страницы Прохнича в фейсбуке

Прохничу грозит тюрьма

Против мужчины возбудили уголовное дело по 4 статьям. Самая тяжелая из них – захват заложников. Теперь ветерану АТО грозит 15 лет заключения.