Захват самолета Лукашенко – козырь для Путина в переговорах с Байденом, – Печий

Владимир Путин 16 июня проведет первую встречу с Джо Байденом. Во время переговоров президент России будет говорить о задержании самолета Ryanair в Беларуси, чтобы сместить фокус из вопроса Украины.
Мол, если Соединенные Штаты пойдут на уступки Путину, он решит проблему с инцидентом в Беларуси. Иначе – имперский пояс вокруг России пополнится еще одной территорией. Такое мнение высказал автор видеоблога "Теории заговора" Алексей Печий.
Полный выпуск видеоблога Произвол диктаторов: Лукашенко захватил самолет с Протасевичем с подачи Путина
"История с захватом самолета Лукашенко – это козырь для Путина в переговорах с Байденом", – отметил журналист.
У Байдена есть еще масса скрытых козырей, – Печий
Алексей Печий также обратил внимание на сдержанное молчание США касательно ситуации с самолетом, на котором летел Роман Протасевич, и о последних уступках Путину относительно "Северного потока-2".
По его мнению, Штаты заняли позицию выжидания накануне встречи двух президентов. Поэтому всячески пытаются продемонстрировать Кремлю свою сговорчивость.
Журналист предположил, что США раскроют свою истинную позицию или во время переговоров в Женеве, или уже после этого. Все зависит от результатов встречи.
Поверьте, у Байдена есть еще масса скрытых козырей, о которых мы не знаем,
– подчеркнул автор видеоблога "Теории заговора".
Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео
Задержание Романа Протасевича: что известно
- Экс-редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Причиной стало сообщение о заминировании. Впрочем после проверки взрывчатки на борту не обнаружили.
- По официальным обвинениям, ему грозит минимум 15 лет тюрьмы.
- Лукашенко 27 мая назвал Протасевича "экстремистом", а девушку журналиста Софию Сапегу – "его союзницей".
- После задержания оппозиционного блогера в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.