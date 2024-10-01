"Ситуация там очень динамичная": в ЦПД предостерегли от поспешных выводов по Угледару

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко призвал не делать выводов относительно ситуации в Угледаре. 30 сентября сообщалось, что враг вошел в город.

В Донецкой ОВА сообщили, что в Угледаре продолжаются уличные бои. Впрочем, Андрей Коваленко попросил не спешить с заявлениями.

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В СНБО просят не спешить делать выводы относительно Угледара

Относительно Угледара. Те, кто там хотя бы раз был, знает размеры этого города – он крайне мал. Ситуация там в боях максимально динамичная в течение последних дней. Официально комментировать ситуацию должно командование, поэтому заранее сейчас делать выводы и разбирать в соцсетях не стоит по причинам безопасности,

– написал глава Центра противодействия дезинформации.

Что известно о возможном захвате Угледара

Поздно вечером 30 сентября DeepState сообщили, что враг вошел в Угледар с запада и юга.

"Сегодня они публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города оккупанты вывесили свои тряпки", – сказано в сообщении.

В Генштабе не комментировали это. 1 октября в утреннем отчете было сказано, что на Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы, активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию. В дневном отчете об Угледаре речь не шла, а вечерний еще не вышел.

Ситуация в Угледаре: карта DeepState

"Основное значение Угледара – это логистика. Контроль локации Угледара позволяет ВСУ осуществлять комфортное огневое управление железной дороги через Волноваху, логистической артерии, которая идет из Донецкой области в Запорожскую. Если будет потерян этот контроль, россияне могут восстановить там сообщение по железной дороге, тогда группы войск "Днепр" или "Восток" будут иметь возможность по железной дороге одновременно получать обеспечение по 3 артериям: через Волноваху, Мариуполь, Керченский мост", – объяснил военный эксперт Александр Коваленко.