По согласию Украины и России: ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Источник:ООН
россияне продолжают терроризировать Украину и мир вероятной ядерной катастрофой на Запорожской АЭС в Энергодаре. Они не перестают ее обстреливать.
ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В своем традиционном вечернем обращении президент Украины призвал мир не игнорировать подобные угрозы со стороны страны-агрессорки. Так, в Организации Объединенных Наций готовы поддержать отправку миссии Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, но при определенном условии. Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Джаррик.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает любую атаку на атомную станцию "самоубийственной" и призвал предоставить международным инспекторам доступ в Запорожскую АЭС. Впрочем, это может произойти только при одновременном согласии Украины и россии.
В тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии, Секретариат ООН провел оценку, имеющую в Украине логистический и потенциал безопасности, чтобы быть способным поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если россия и Украина согласятся,
– говорится в заявлении.
В ООН также отметили, что МАГАТЭ – независимая организация, сама принимающая решение о том, как осуществлять свой мандат, а ООН не может блокировать или отменять какие-либо действия агентства. Это было ответом на необоснованные заявления российских чиновников.
Захват ЗАЭС: кратко
- Крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС, российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта. Постройки были повреждены обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
- Так, уже 5 августа оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Были "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор.
- Обстрелы не прекратились и 6 августа. Захватчики едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива.
- 11 августа захватчики едва не попали в энергоблок на ЗАЭС. 13 августа снова сообщили об обстрелах в сторону станции.
- Кроме того, россияне заминировали Запорожскую АЭС и угрожают ее взорвать. Таким образом, они пытаются шантажировать Украину и мир.
Обратите внимание – обстрел Энергодара 15 августа: смотрите видео