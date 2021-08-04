Захватчика правительства после задержания обняли 2 человек

После того, как правоохранители задержали ветерана войны, который захватил правительство, к нему подошли 2 человека. Они обняли мужчину и похлопали его по спине.

Захватчика правительства обняли неизвестные

Мужчины обняли Владимира Прохнича на выходе из здания Кабинета Министров. На фото видно, что сам ветеран стоял неподвижно.

Важно Мужчине, который захватил правительство, грозит до 15 лет тюрьмы, – МВД

Вероятно, что один из мужчин, который подошел к нападающему – его друг Василий. Однако неизвестно, кем был второй.

Заметим, именно друг Прохнича уговорил его сдаться правоохранителям. Известно, что после того, как ветеран захватил правительство, полицейские начали искать его товарищей. За Василием они отправились аж на другой конец города. Полицейские провели мужчине инструктаж и отправили на разговор с нападающим.

Коротко о захвате здания Кабмина

Утром 4 черня Прохнич зашел с гранатой в здание правительства. Мужчина требовал, чтобы охранники пропустили его внутрь, иначе он взорвет помещение.

Очевидцы говорили, что граната в руках нападающего была без чеки.

Правоохранители ввели в Киеве специальную полицейскую операцию. После разговора с другом Прохнич сдался и был задержан. Известно, что ветеран даже извинился за свои действия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что нападающему назначили психиатрическую экспертизу. Правоохранители пытаются понять, что заставило его прийти в правительство с гранатой.