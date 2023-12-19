В ГУР оценили "планы" россиян по полному захвату Донетчины и Луганщины

Международные СМИ отмечали, что у Кремля план – до конца следующего, 2024 года, по меньшей мере захватить Донецкую и Луганскую области. В то же время в разведке Украины ответили, насколько стоит этого бояться.

Собственно, немецкое издание Bild информировало о возможных планах Москвы со ссылкой на собственные источники. А вот эфире национального телемарафона это прокомментировал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, – пишет 24 Канал.

Смотрите также Операция еще продолжается: ГУР МО атаковало московские аэропорты дронами – источники

Как Кремль "планирует" операции

По словам Юсова, следует понимать, что российские "стратеги" планируют все операции задним числом. То есть когда что-нибудь случается, сообщают, что "так и планировали". Следовательно, очевидно, серьезно воспринимать "расчеты" Москвы не стоит.

Планы Кремля обычно так интересны, поскольку это планы, формируемые задним числом. То есть сначала что-то происходит, а затем через пропагандистскую машину объясняют, что "так и требовалось". А какие-то предыдущие новости – например, о "Киеве за три дня" – просто стираются из памяти, о них стараются не вспоминать.

Спикер ГУР констатировал, что "план" Москвы по захвату Луганской и Донецкой областей неоднократно в Кремле откладывался. Последний раз эти два региона "планировали взять" к пресс-конференции Путина, которая состоялась 14 декабря.

Юсов констатировал, что пропаганда действительно зависит от символизма. К так называемым "выборам президента России" в марте 2024 года также "будут подгоняться определенные вещи". И будет происходить это несмотря на безумные потери, которые будут нести оккупанты на поле боя.

Российское зазомбированное население нужно дальше кормить пропагандой, поддерживать зазомбированность. Конечно, Кремль и технологи внимательно следят за настроениями внутри России и за теми словами и наративами, которые работают с точки зрения поддержки тех или иных мессиджей генеральной линии.

Как отметил спикер, был определенный период, когда образ президента России стал достаточно депрессивным даже для российской аудитории. Тогда технологи начали лепить из Путина "бодрого дядю" – человека, который может "даже" паспорт принести во время избирательной кампании, провести конференцию. Однако следует понимать, что это все имитация.

"Параллельно в Крыму продолжаются другие процесс, в Кремле, в целом в России. Параллельно есть другие интересы и понимание, что слова и заявления это одно – это преимущественно для внутренней аудитории, неприхотливой, – а реальность, она немного другая", – подытожил представитель украинской разведки.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как через неделю изменилась карта фронта

Больше контекста