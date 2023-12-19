Власне, німецьке видання Bild інформувало про можливі плани Москви з посиланням на власні джерела. А от ефірі національного телемарафону це прокоментував речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, – пише 24 Канал.

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Як Кремль "планує" операції

За словами Юсова, потрібно розуміти, що російські "стратеги" планують усі операції заднім числом. Тобто коли щось трапляється, повідомляють, що "так і планували". Отже, вочевидь, серйозно сприймати "розрахунки" Москви не варто.

Плани Кремля зазвичай такі цікаві, оскільки це плани, що формуються заднім числом. Тобто спершу щось відбувається, а потім через пропагандистську машину пояснюють, що "так і треба було". А якісь попередні новини – наприклад, про "Київ за три дні" – просто стираються з пам'яті, про них намагаються не згадувати.

Речник ГУР констатував, що "план" Москви стосовно захоплення Луганської та Донецької областей неодноразово у Кремлі відкладали. Востаннє ці два регіони "планували взяти" до пресконференції Путіна, яка відбулась 14 грудня.

Юсов констатував, що пропаганда справді залежить від символізму. До так званих "виборів президента Росії" у березні 2024 року також "будуть підганятись певні речі". І відбуватиметься це попри шалені втрати, що зазнаватимуть окупанти на полі бою.

Російські зазомбоване населення треба далі годувати пропагандою, підтримувати зазомбованість. Звичайно, Кремль та технологи уважно стежать за настроями всередині Росії та за тими словами й наративами, що працюють з погляду підтримки тих чи тих меседжів генеральної лінії.

Як зазначив спікер, був певний період, коли образ президента Росії став досить депресивним навіть для російської авдиторії. Тоді технологи почали ліпити з Путіна "бадьорого дядька" – людину, що може "навіть" паспорт принести під час виборчої кампанії, конференцію провести. Однак потрібно розуміти, що це все імітація.

"Паралельно в Криму тривають інші процес, у Кремлі, загалом у Росії. Паралельно є інші інтереси та розуміння, що слова й заяви це одне – це переважно для внутрішньої авдиторії, невибагливої, – а реальність, вона трохи інша", – підсумував речник української розвідки.

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