Российские элиты начали "сдавать" Путина: что на это указывает

Приближенный к Путину российский олигарх Олег Дерипаска, находясь на форуме в Японии, в интервью местному изданию Nikkei Asia назвал войну в Украине "безумной" и выступил за прекращение огня. Такие заявления бизнесмена могут свидетельствовать о его уверенности в том, что Путину осталось недолго.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал писатель и публицист Ростислав Мурзагулов, отметив, что Дерипаска очень осторожный и зависимый от Путина человек. Поэтому, если он озвучил призыв заканчивать войну, это, по мнению Мурзагулова, свидетельствует о том, что часть российских элит уже начала "сдавать" главу Кремля.

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Что ожидать Путину от российских элит

Мурзагулов рассказал, что нынешняя Россия устроена таким образом, что олигархи, которые имеют миллиарды, являются хозяевами нескольких российских министерств и крупных чиновников. Если есть Дерипаска, то есть условный министр Иванов или Петров, который вместе с ним владеет определенным бизнесом.

Сегодня ничего не мешает части элит сделать что-то, чтобы Путин споткнулся, упал и разбил себе голову. Могут быть "сданы" маршруты его передвижения на уровне подлета ракеты, могут произойти аварии, например, сойдет бронепоезд, который курсирует к его резиденции на Валдай. Далее будут суровые будни, кому-то придется погибнуть, кому-то сесть в тюрьму, кому-то потерять свои должности,

– прогнозирует публицист.

Пропагандисты призвали россиян молиться

Российской пропаганде в первые дни, когда в Курской области происходил ряд событий, не успели даже раздать инструкцию, как освещать эту ситуацию. Все они до сих пор растеряны, а такие как Маргарита Симоньян, которая ранее призывала бить по центрам принятия решений, сегодня скулит, что надо молиться.

"Военкоры ругают журналистов "Известий", что те все наврали, потому что рассказали, что вроде бы можно было спокойно ходить по Судже, но та местность уже не была под контролем России, соответственно, ввели в заблуждение российских солдат. Те прибыли туда и получили наименование "200" и "300". В России началось очень активное противостояние, а в таком состоянии путинская Россия долго не сможет существовать, все самостоятельно развалится", – подытожил Мурзагулов.