Грузинский народ должен понимать, что все бремя сопротивления российской агрессии сейчас лежит на плечах Украины. Заявления президентки Грузии Саломе Зурабишили лишь подтверждают ее шаткое положение в должности главы страны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, Грузии нравится, когда Россия вкладывает в нее деньги.

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Кого действительно поддерживает Грузия

Олег Жданов подчеркнул, что Грузия занимает чисто пророссийскую позицию.

Грузия отказывается отправлять оружие в Украину из-за боязни стать якобы стороной конфликта,

– объяснил он.

По его словам, Грузия не готова помогать Украине, несмотря на то, что в 2008 году украинские ПВО сбивали российские самолеты.

К тому же премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили обвинил оппозицию в отправке грузинских добровольцев в Украину и заявил, если бы его оппоненты пришли к власти, то устроили бы здесь полигон.

"Те легионеры и граждане Грузии, которые воюют бок о бок с нашими военнослужащими, изгнанники. Они теперь примерно на уровне врагов", – сосредоточил внимание военный эксперт.

Жданов рассказал, что Грузия настаивает на возобновлении авиасообщения с Москвой и импортирует на 73% больше российских товаров.

Олег Жданов рассказал, чем руководствуется Грузия, делая громкие заявления о войне: смотрите видео

Громкое заявление Грузии

Олег Жданов пояснил, что заявление о том, что в рамках вероятного мирного соглашения между Украиной и Россией должен быть и пункт об освобождении Абхазии и Южной Осетии, достаточно смелое.

Хотя и положение президентки Грузии, я так понимаю, очень шатко,

– заметил он.

По его мнению, правление во главе с премьер-министром не очень чтит Саломе Зурабишвили.

"С большой вероятностью сегодняшнее руководство с его пророссийской риторикой в очередной раз обвинит президентку в ее некомпетентности и превышении обязанностей", – отметил он.

По мнению военного эксперта, президент Грузии как гражданку очень даже можно понять.

Есть часть общества, настроенная на то, чтобы Грузия смогла восстановить свою территориальную целостность и суверенитет, особенно от России

– заявил он.

По его словам, с одной стороны здесь говорится возможность грузинскому народу получить независимость и выбрать собственный курс развития.

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Однако есть еще и другая сторона медали – украинская.

"Мы несем основное бремя войны", – пояснил он и добавил, что Украина делает это благодаря помощи грузинского легиона.

Впрочем, из-за таких заявлений руководства Грузии легионеры не смогут вернуться обратно в Грузию. Вероятно, против них будут даже использованы репрессии.

Никто на блюдце не принесет вам свободу и независимость. Это все достигается в борьбе, в бою, из-за крови, потерь и других трудностей войны,

– прокомментировал Жданов.

По его словам, такого столкновения пока не видно в Грузии. Грузинам нравятся российские беженцы, вкладывающие деньги в экономику страны. Эта ситуация внушает двоякие ощущения.

Заключение экспрезидента Грузии: основное