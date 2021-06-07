Скандальные заявления Луценко и увольнение с "Нафтогаза": откровенное интервью с Ланой Зеркаль

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в 2019 году заявил, что госпожа посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна была проводить никаких расследований. Действия предыдущей власти могут значительно повлиять на отношение администрации Джо Байдена к нашей стране.
Несмотря на то, что прошло 2 года, все больше деталей этого скандала становятся публичными. Об этом и не только читайте во второй части интервью с бывшей заместителем министра иностранных дел и экс-советницей председателя правления "Нафтогаза" Ланой Зеркаль.
Читайте первую часть Встреча Байдена с Путиным и санкции против "Северного потока-2": интервью с Ланой Зеркаль
О скандале с Юрием Луценко и разговоре Трампа с Зеленским
Как вы думаете, как теперь администрация Байдена относится к Украине после тех скандалов, в которые втянула нас предыдущая власть. Вы же работали заместителем министра иностранных дел в те времена, когда, например, генеральным прокурором был Юрий Луценко. И помните его скандал с госпожой послом США в Украине Мари Йованович. Сейчас выходит наружу все больше деталей, особенно в американских СМИ, о том, что Луценко может стать фигурантом уголовного расследования США о вмешательстве в американские выборы. Вам что-то известно было об этом, как человеку, который был одним из руководителей внешнеполитического направления?
Мне было стыдно.
За Луценко?
Как раз на следующий день после выхода этой "знаменитой" статьи (20 марта 2019 года – 24 канал) у нас была делегация сенаторов во главе с председателем бюджетного комитета в Украине. Их сопровождала посол Йованович. Она была очень расстроена, и нам пришлось выразить определенную позицию, определенное сожаление по поводу этого скандала, который тогда появился в прессе. Это было очень стыдно и неприятно, что вообще такое происходит у нас. И я абсолютно согласна, что вред, который мы наносим своему имиджу, очень большой. Нам иногда кажется, что когда мы врем или немного преувеличиваем, или говорим то, что мы бы хотели, чтобы было – то нам за это ничего не будет. Но оно нас догоняет и не улучшает наш имидж, как и отношение к нам.
Вы говорили с госпожой послом Мари Йованович, вообще встречались с ней после скандальных заявлений Луценко?
Да. И не один раз.
Что она вам сказала? О чем вы говорили с ней?
Я видела слезы на глазах, когда она об этом говорила. Я вспомнила, что она должна выпустить книгу, которая должна появиться в публикации в 2021 году. Думаю, что там будет много об этом.
Луценко станет одним из ее героев?
Да.
А бывший президент Порошенко?
Тоже. Хороший она уже получила за публикацию этой книги.
Гонорар имеется в виду?
Да.
Что известно о скандальных заявлениях Луценко о Йованович
• В марте 2019 года Юрий Луценко сделал громкое заявление в комментарии американскому изданию The Hill. Мол, он получил от Мари Йованович список лиц, которых Генеральная прокуратура Украины не должна была привлекать к какой-либо ответственности.
• Экс-генпрокурор также отметил, что ГПУ не получила 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. По его словам, деньги были выделены, но не поступили в Украину.
• В Государственном департаменте США подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию госпожи посла Йованович".
• Сама Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения бывшего генпрокурора. Она подчеркнула, что это все неправда.
Хотелось вспомнить о другом разговоре – уже президента Зеленского и Трампа, и насколько это были репутационные потери для Украины или нет. И с позиции того, что вы работали в МИД, звонок Байдена, который мы так долго ждали, был по этому поводу или нет, по вашему мнению?
Звонок Байдена был положительным и сейчас даже больше, чем разговор с Трампом. Нам очень помешал, конечно, с имиджевой стороны этот разговор с бывшим президентом США, который тогда состоялся (25 июля 2019 года – 24 канал), и вообще весь скандал с импичментом. Но опять же, возвращаясь к "Северному потоку", даже, несмотря на все скептическое отношение к Украине и нежелание вообще поднимать вопрос нашей страны в Соединенных Штатах – санкции прошли, были поддержаны представителями обеих партий и в Конгрессе, и в Сенате. Это только говорит о том, что у нас есть поддержка, есть понимание того, что "Северный поток" – это вредный проект для всей геополитики и для Европы в целом. Но что касается вреда. Знаете, мы талантливые, особенно все эти скандалы с пленками и Деркачем, они нам навредили больше всего.Справка
А кто в этом виноват?
А я не прокурор и не судья.
Скажите вашу позицию, как гражданки или общественного деятеля. Возможно, тот, кто разговаривал на этих пленках помешал.
И тот, кто разговаривал, и тот, кто их слил. Это все вредит Украине.
О Порошенко и увольнении с "Нафтогаза"
Как вы относитесь к пятому президенту Петру Порошенко?
Лично?
Лично или как к политику, или как к президенту?
Как к президенту – с уважением. Я ко всем президентам отношусь с уважением.
Я напомню, что окружение президента Порошенко прибрало к рукам 19 газовых месторождений в Полтавской области, когда он возглавлял правительство. Говорится о печально известной компании "Голден Деррик", которая принадлежала когда-то во времена Януковича министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Когда он бежал в Россию после Революции Достоинства, 19 газовых месторождений попали не в государственную собственность, их не передали "Нафтогазу", в котором вы работали. А попали в руки окружения Порошенко и печально известного олигарха Павла Фукса. Поэтому у "Нафтогаза" и не было новых месторождений.
Это один из факторов. Возможно, вы знаете его гораздо лучше, чем я. Я знаю о проблемах, которые были у "Нафтогаза" в Полтавской области, о сопротивлении местных властей о передаче этих участков и возможности их освоения. К сожалению, такая же ситуация может повториться и в будущем. Поскольку местные органы власти постоянно играют в свою игру, и она не всегда совпадает с государственными интересами.
Местные органы власти – это не случайные люди. Например, областной совет в Полтавской области возглавлял длительное время Александр Беленький – представитель "Блока Петра Порошенко".
Я никогда не была ни в партии, ни в блоке. И не принадлежала ни к каким партийным движениям. Поэтому мне трудно сказать, кто к какой партии принадлежит. Возможно, вы правы. Уверена, вы правы.
Интервью с Ланой Зеркаль: смотрите видео 24 канала
Почему ушли из "Нафтогаза", когда пришел Витренко? Мне казалось, что какое-то время вы занимались общим делом – защищали Украину.
Занимались, защищали, получали результаты. У меня никогда не было личного конфликта с Юрием Витренко. Вся команда, которая работала с Андреем Коболевым, получила предложение работодателя об увольнении по соглашению сторон. И согласились на предложение.
Перед увольнением вы возглавляли новое направление в "Нафтогазе" – альтернативной энергетики.
Не успела.
То на этом новое направление остановлено?
Я надеюсь, что оно все-таки будет развиваться.
Что планировали по альтернативной энергетике? Уменьшение выбросов, как я понимаю.
По уменьшению выбросов провели все предыдущие feasibility studies (технико-экономические обоснования – 24 канал), где нужно уменьшать (выбросы – 24 канал), и планировали следующие этапы. Действительно, в нефтегазовой сфере очень много выбросов. Мы должны были понять, как сделать так, чтобы к 2040 году уменьшить их и сделать кампанию нейтральной по ним. Кроме того, уже провели тестовые испытания по ветрякам в 3 местах и должны были их запускать. И рассматривали вопрос о том, как развивать этот бизнес, используя собственную зеленую энергетику для того же производства водорода, и потом дальше цикла относительно возможного его использования.
Альтернативная энергетика и дорогая зеленая энергетика – они как-то пересекаются?
Именно потому, что уже не было смысла развивать ветряки для того, чтобы их приобщать к общей сети, мы рассматривали развитие локальных проектов с использованием этой зеленой энергетики для производства водорода и обеспечения каких-то кластеров.
Вы не полностью ушли. То есть с "Нафтогаза" вы ушли, но стали советницей министра энергетики Германа Галущенко на общественных началах. Что будете советовать ему? Услышит ли он об альтернативной энергетике?
Прежде всего у меня остался незакрытый гештальт. Это 27 приложение к Соглашению об ассоциации, которое мы посмотрели в последний год, когда я работала еще в должности заместителя министра (2019 год – 24 канал). Это наше обязательство по энергетике:
- газ;
- электричество;
- возобновляемая энергетика;
- энергоэффективность.
Мы работали с тем, чтобы обеспечить интеграцию Украины в Европейский газово-электрический рынок. Над этим я и буду работать дальше. Потому что я считаю, что это действительно один из факторов нашей безопасности.
О своей декларации и зарплатн в "Нафтогазе"
Что касается вашей декларации – это просто ювелирный магазин. Немало украшений с бриллиантами, швейцарские часы, а также 300 тысяч долларов наличности. Знаю, что вы долго работали на государственной службе, сначала в Минюсте, потом в МИД.
Да, а еще то, что я заполняла декларацию, когда мне было уже более 40 лет. И, в принципе, у меня была уже определенная жизнь позади. Кроме того, есть определенные декларации, которые я заполняла до того, еще работая в Министерстве юстиции, и меня проверяли все органы на соответствие того, что я задекларировала. Представляете? И я прошла все проверки.
Лана Зеркаль прокомментировала свою декларацию / Фото 24 канала
Это очень хорошее оправдание, в стиле "я все задекларировала, если что-то не нравится – обращайтесь в суд".
Вы знаете, я бы очень хотела посмотреть, как бы вы лично проходили все это декларирование. Я его прошла от начала, с 2015 года. А до этого я декларировала все свое имущество. Еще в Министерстве юстиции. Понимаете, у меня были задекларировано все состояние. И от продажи акций, и от продажи имущества. И меня проверяли в НАПК не один раз.
Я вам верю. Просто судьи, министры, депутаты тоже декларируют то, что они якобы выиграли в лотерее, то фирмы и имения записаны на каких-то родственников.
А у меня нет ни имений, ни фирм. Но украшения я действительно люблю. Каюсь. Я спокойно ношу часы и не прячу их от камер.
Вы тоже были в управлении "Нафтогаза". Однако нет информации о вашей заработной плате.
Я не была в руководстве "Нафтогаза". Советник – это не руководство.
Сколько вы получали зарплаты, когда были советницей председателя правления? Мы знаем уже о зарплате Коболева, Витренко и наблюдательного совета.
Вы знаете, я думаю, это некорректный вопрос. У меня нет долга вам отвечать. Кроме того, я не спрашиваю вас, сколько вы получаете. И не понимаю, почему я вам должна отвечать на этот вопрос.
"Нафтогаз" – это государственная компания, ее владельцем фактически являются граждане Украины. Скажите украинцам, сколько они платили вам зарплаты?
Мне было достаточно. Это соответствовало тому, что я делаю.
О проблемах с рынком электроэнергии и сотрудничестве с МВФ
Странным кажется решение не покупать белорусскую электроэнергию до начала отопительного сезона. Украина ведь не закупала летом электроэнергию.
Нам вообще по электроэнергии очень много надо сделать. Например, посмотреть, как работает рынок. Потому что у нас рынок электричества и газа начал развиваться в разных направлениях. Но на самом деле они взаимосвязаны и их надо между собой концептуально сбалансировать. Потому что зимой нам очень важно будет иметь нормальный баланс и понимать, как будет работать вся наша энергетическая система.
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О синхронизации ее с европейской сетью. Насколько мы можем говорить, в каких сроках вообще. Президент вроде давал 3 года, чтобы подключиться к европейской.
Это сложная задача. Возвращаясь к опыту стран Балтии, надо понять, что Литва, например, отсоединялась от российской сети очень много лет. Мне кажется, в них еще этот процесс не завершился. Что касается нашего присоединения, то у нас есть несколько этапов, которые мы должны пройти. И технически мы уже почти готовы. Но для того, чтобы присоединиться к европейской системе, нам нужно и решить отношения с соседями. С такими странами как, например, Польша. А также провести полный скрининг законодательства на предмет его соответствия европейскому. Это также потребует определенного времени и привлечения большого количества специалистов для проведения этого анализа. Не только украинских, должна работать европейская комиссия.
Понимаете ли вы, что случилось у нас с сотрудничеством с Международным валютным фондом?
Это не первый раз у нас такая неприятность случается, что мы сначала работаем над бенчмарками (показатель, используемый для оценки состояния рынка или его сегментов – 24 канал) и программами. А потом оказывается, что мы их не можем реализовать в полной мере. Сейчас идет работа над новой программой. Она должна быть завершенна в 2021 году, чтобы мы могли начать новый этап. Что касается действующей программы, то все довольно скептически относительно того, что мы вернемся в нормальный режим ее выполнения.
"Перекрестный допрос" с Ланой Зеркаль / Фото 24 канала
Вы считаете, нам стоит так беспокоиться и продолжать сотрудничество с МВФ?
Если посмотреть на страны, которые вышли из программ МВФ и провели дефолты, то результаты их экономической деятельности довольно негативные, скажем дипломатично.
Одно дело дефолт, а другое – сотрудничество с МВФ. Эти вещи могут быть несвязанными.
А как вы выйдете из программ МВФ и обеспечите полностью стабильность финансовой системы?
Для этого надо просто сокращать государственные расходы.
А вы большой специалист в финансах?
Для этого не надо быть специалистом.
Нет, специалистом нужно быть для того, чтобы делать выводы.