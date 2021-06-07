Скандальные заявления Луценко и увольнение с "Нафтогаза": откровенное интервью с Ланой Зеркаль

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко в 2019 году заявил, что госпожа посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна была проводить никаких расследований. Действия предыдущей власти могут значительно повлиять на отношение администрации Джо Байдена к нашей стране.

Несмотря на то, что прошло 2 года, все больше деталей этого скандала становятся публичными. Об этом и не только читайте во второй части интервью с бывшей заместителем министра иностранных дел и экс-советницей председателя правления "Нафтогаза" Ланой Зеркаль.

Читайте первую часть Встреча Байдена с Путиным и санкции против "Северного потока-2": интервью с Ланой Зеркаль

О скандале с Юрием Луценко и разговоре Трампа с Зеленским

Как вы думаете, как теперь администрация Байдена относится к Украине после тех скандалов, в которые втянула нас предыдущая власть. Вы же работали заместителем министра иностранных дел в те времена, когда, например, генеральным прокурором был Юрий Луценко. И помните его скандал с госпожой послом США в Украине Мари Йованович. Сейчас выходит наружу все больше деталей, особенно в американских СМИ, о том, что Луценко может стать фигурантом уголовного расследования США о вмешательстве в американские выборы. Вам что-то известно было об этом, как человеку, который был одним из руководителей внешнеполитического направления?

Мне было стыдно.

За Луценко?

Как раз на следующий день после выхода этой "знаменитой" статьи (20 марта 2019 года – 24 канал) у нас была делегация сенаторов во главе с председателем бюджетного комитета в Украине. Их сопровождала посол Йованович. Она была очень расстроена, и нам пришлось выразить определенную позицию, определенное сожаление по поводу этого скандала, который тогда появился в прессе. Это было очень стыдно и неприятно, что вообще такое происходит у нас. И я абсолютно согласна, что вред, который мы наносим своему имиджу, очень большой. Нам иногда кажется, что когда мы врем или немного преувеличиваем, или говорим то, что мы бы хотели, чтобы было – то нам за это ничего не будет. Но оно нас догоняет и не улучшает наш имидж, как и отношение к нам.

Вы говорили с госпожой послом Мари Йованович, вообще встречались с ней после скандальных заявлений Луценко?

Да. И не один раз.

Что она вам сказала? О чем вы говорили с ней?

Я видела слезы на глазах, когда она об этом говорила. Я вспомнила, что она должна выпустить книгу, которая должна появиться в публикации в 2021 году. Думаю, что там будет много об этом.

Луценко станет одним из ее героев?

Да.

А бывший президент Порошенко?

Тоже. Хороший она уже получила за публикацию этой книги.

Гонорар имеется в виду?

Да.

Что известно о скандальных заявлениях Луценко о Йованович

• В марте 2019 года

• Экс-генпрокурор также отметил, что ГПУ не получила 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. По его словам, деньги были выделены, но не поступили в Украину.

• В Государственном департаменте США подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию госпожи посла Йованович".

• Сама Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе • В марте 2019 года Юрий Луценко сделал громкое заявление в комментарии американскому изданию The Hill. Мол, он получил от Мари Йованович список лиц, которых Генеральная прокуратура Украины не должна была привлекать к какой-либо ответственности.• Экс-генпрокурор также отметил, что ГПУ не получила 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. По его словам, деньги были выделены, но не поступили в Украину.• В Государственном департаменте США подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию госпожи посла Йованович".• Сама Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе отвергла обвинения бывшего генпрокурора . Она подчеркнула, что это все неправда.

Хотелось вспомнить о другом разговоре – уже президента Зеленского и Трампа, и насколько это были репутационные потери для Украины или нет. И с позиции того, что вы работали в МИД, звонок Байдена, который мы так долго ждали, был по этому поводу или нет, по вашему мнению?

Звонок Байдена был положительным и сейчас даже больше, чем разговор с Трампом. Нам очень помешал, конечно, с имиджевой стороны этот разговор с бывшим президентом США, который тогда состоялся (25 июля 2019 года – 24 канал), и вообще весь скандал с импичментом. Но опять же, возвращаясь к "Северному потоку", даже, несмотря на все скептическое отношение к Украине и нежелание вообще поднимать вопрос нашей страны в Соединенных Штатах – санкции прошли, были поддержаны представителями обеих партий и в Конгрессе, и в Сенате. Это только говорит о том, что у нас есть поддержка, есть понимание того, что "Северный поток" – это вредный проект для всей геополитики и для Европы в целом. Но что касается вреда. Знаете, мы талантливые, особенно все эти скандалы с пленками и Деркачем, они нам навредили больше всего.

. В мае 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал пленки , которые якобы могут свидетельствовать о влиянии Джо Байдена на пятого украинского президента Петра Порошенко. Разговоры якобы касались дела компании Burisma, в которой работал Хантер, сын Байдена.

А кто в этом виноват?

А я не прокурор и не судья.

Скажите вашу позицию, как гражданки или общественного деятеля. Возможно, тот, кто разговаривал на этих пленках помешал.

И тот, кто разговаривал, и тот, кто их слил. Это все вредит Украине.

О Порошенко и увольнении с "Нафтогаза"

Как вы относитесь к пятому президенту Петру Порошенко?

Лично?

Лично или как к политику, или как к президенту?

Как к президенту – с уважением. Я ко всем президентам отношусь с уважением.

Я напомню, что окружение президента Порошенко прибрало к рукам 19 газовых месторождений в Полтавской области, когда он возглавлял правительство. Говорится о печально известной компании "Голден Деррик", которая принадлежала когда-то во времена Януковича министру энергетики Эдуарду Ставицкому. Когда он бежал в Россию после Революции Достоинства, 19 газовых месторождений попали не в государственную собственность, их не передали "Нафтогазу", в котором вы работали. А попали в руки окружения Порошенко и печально известного олигарха Павла Фукса. Поэтому у "Нафтогаза" и не было новых месторождений.

Это один из факторов. Возможно, вы знаете его гораздо лучше, чем я. Я знаю о проблемах, которые были у "Нафтогаза" в Полтавской области, о сопротивлении местных властей о передаче этих участков и возможности их освоения. К сожалению, такая же ситуация может повториться и в будущем. Поскольку местные органы власти постоянно играют в свою игру, и она не всегда совпадает с государственными интересами.

Местные органы власти – это не случайные люди. Например, областной совет в Полтавской области возглавлял длительное время Александр Беленький – представитель "Блока Петра Порошенко".

Я никогда не была ни в партии, ни в блоке. И не принадлежала ни к каким партийным движениям. Поэтому мне трудно сказать, кто к какой партии принадлежит. Возможно, вы правы. Уверена, вы правы.

Интервью с Ланой Зеркаль: смотрите видео 24 канала