Попри те, що минуло 2 роки, все більше деталей цього скандалу стають публічними. Про це і не тільки читайте в другій частині інтерв'ю з колишньою заступницею міністра закордонних справ та ексрадницею голови правління "Нафтогазу" Ланою Зеркаль.

Читайте першу частину Про зустріч Байдена з Путіним і санкції проти "Північного потоку-2": інтерв'ю з Ланою Зеркаль

Як ви думаєте, як тепер адміністрація Байдена ставиться до України після тих скандалів, в які втягнула нас попередня влада. Ви ж працювали заступницею міністра закордонних справ в ті часи, коли, наприклад, генеральним прокурором був Юрій Луценко. І пам'ятаєте його скандал з пані послом США в Україні Марі Йованович. Зараз виходить назовні все більше деталей, особливо в американських медіа, про те, що Луценко може стати фігурантом кримінального розслідування США про втручання в американські вибори. Вам щось відомо було про це, як людині, яка була одним із керівників зовнішньополітичного напрямку?

Мені було соромно.

За Луценка?

Якраз наступного дня, після виходу цієї "славнозвісної" статті (20 березня 2019 року – 24 канал) у нас була делегація сенаторів на чолі з головою бюджетного комітету в Україні. Їх супроводжувала посол Йованович. Вона була дуже засмучена, і нам довелося висловити певну позицію, певний жаль щодо цього скандалу, який тоді з'явився в пресі. Це було дуже соромно і неприємно, що взагалі таке відбувається в нас. І я абсолютно погоджуюся, що шкода, яку ми завдаємо своєму іміджу, є дуже великою. Нам іноді здається, що коли ми брешемо або трошки збільшуємо, або говоримо те, що ми б хотіли, щоб було – то нам за це нічого не буде. Але воно нас наздоганяє і не покращує наш імідж, як і ставлення до нас.

Ви говорили з пані послом Марі Йованович, взагалі зустрічалися з нею після скандальних заяв Луценка?

Так. І не один раз.

Що вона вам сказала? Про що ви говорили з нею?

Я бачила сльози на очах, коли вона про це говорила. Я пригадала, що вона має випустити книжку, яка має з'явитись у публікації у 2021 році. Думаю, що там буде багато про це.

Луценко стане одним з її героїв?

Так.

А колишній президент Порошенко?

Також. Хороше вона вже отримала за публікацію цієї книжки.

Гонорар мається на увазі?

Так.

Що відомо про скандальні заяви Луценка про Йованович • У березні 2019 року

• Ексгенпрокурор також зазначив, що ГПУ не отримала 4 мільйони доларів, які мало б виділити посольство США в Україні. За його словами, гроші були виділені, але не надійшли в Україну.

• У Державному департаменті США наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію пані посла Йованович".

• Сама Марі Йованович на слуханнях у Конгресі • У березні 2019 року Юрій Луценко зробив гучну заяву в коментарі американському виданню The Hill. Мовляв, він отримав від Марі Йованович список осіб, яких Генеральна прокуратура України не мала притягувати до жодної відповідальності.Ексгенпрокурор також зазначив,Марі Йованович на слуханнях у Конгресі відкинула звинувачення колишнього генпрокурора . Вона підкреслила, що це все є неправдою.

Хотілося згадати про іншу розмову – вже президента Зеленського та Трампа, і наскільки це була репутаційна втрата для України чи ні. І з позиції того, що ви працювали у МЗС, дзвінок Байдена, на який ми так довго чекали, був з цього приводу чи ні, на вашу думку?

Дзвінок Байдена був позитивним і наразі навіть більше, ніж розмова з Трампом. Нам дуже зашкодила, звичайно, з іміджевого боку ця розмова з колишнім президентом США, яка тоді відбулася (25 липня 2019 року – 24 канал), і взагалі весь скандал з імпічментом. Але знову ж таки, повертаючись до "Північного потоку", навіть тоді, попри все скептичне ставлення до України і небажання взагалі підіймати питання нашої країни в Сполучених Штатах – санкції пройшли, були підтримані представниками обох партій і в Конгресі, і в Сенаті. Це тільки свідчить про те, що у нас є підтримка, є розуміння того, що "Північний потік" – це шкідливий проєкт для всієї геополітики і для Європи в цілому. Але що стосується шкоди. Знаєте, ми талановиті, особливо всі ці скандали з плівками і Деркачем, вони нам зашкодили найбільше.

Довідка. У травні 2020 року нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки, які нібито можуть свідчити про вплив Джо Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. Розмови нібито стосувалися справи компанії Burisma, у якій працював Гантер, син Байдена.

А хто в цьому винен?

А я не прокурор і не суддя.

Скажіть вашу позицію, як громадянки чи громадської діячки. Можливо, той, хто розмовляв на цих плівках зашкодив.

І той, хто розмовляв, і той, хто їх злив. Це все шкодить Україні.

Про Порошенка і звільнення з "Нафтогазу"

Як ви ставитесь до п'ятого президента Петра Порошенка?

Особисто?

Особисто, чи як до політика, чи як до президента?

Як до президента – з пошаною. Я до всіх президентів ставлюсь з пошаною.

Я нагадаю, що оточення президента Порошенка прибрало до рук 19 газових родовищ у Полтавській області, коли він очолював державу. Мовиться про сумнозвісну компанію "Голден Деррік", яка належала колись в часи Януковича міністру енергетики Едуарду Ставицькому. Коли він втік до Росії після Революції Гідності 19 газових родовищ потрапили не в державну власність, їх не передали "Нафтогазу", в якому ви працювали. А потрапили до рук оточення Порошенка і сумнозвісного олігарха Павла Фукса. Тому в "Нафтогазу" і не було нових родовищ.

Це один з чинників. Можливо, ви знаєте його набагато краще, ніж я. Я знаю про проблеми, які були у "Нафтогазу" в Полтавській області, про супротив місцевої влади щодо передачі цих ділянок і можливості їхнього освоєння. На жаль, така ж ситуація може повторитись і в майбутньому. Оскільки місцеві органи влади постійно грають у свою гру і вона не завжди збігається з державними інтересами.

Місцеві органи влади – це не випадкові люди. Наприклад, обласну раду в Полтавській області очолював тривалий час Олександр Біленький – представник "Блоку Петра Порошенка".

Я ніколи не була ні в партії, ні в блоці. І не належала до жодних партійних рухів. Тому мені важко сказати, хто до якої партії належить. Можливо, ви праві. Впевнена, ви праві.

Інтерв'ю з Ланою Зеркаль: дивіться відео 24 каналу

Чому пішли з "Нафтогазу", коли прийшов Вітренко? Мені здавалось, що якийсь час ви займались спільною справою – захищали Україну.

Займались, захищали, отримували результати. В мене ніколи не було особистого конфлікту з Юрієм Вітренком. Вся команда, яка працювала з Андрієм Коболєвим, отримала пропозицію роботодавця про звільнення за згодою сторін. І погодились на пропозицію.

Перед звільненням ви очолювали новий напрямок у "Нафтогазі" – альтернативної енергетики.

Не встигла.

То на цьому новий напрямок зупинено?

Я сподіваюсь, що він все-таки буде розвиватися.

Що планували з альтернативної енергетики? Зменшення викидів, як я розумію.

Щодо зменшення викидів провели всі попередні feasibility studies (техніко-економічні обґрунтування – 24 канал), де треба зменшувати (викиди – 24 канал) і планували наступні етапи. Дійсно, в нафтогазовій сфері дуже багато викидів. Ми мали зрозуміти, як зробити так, щоб до 2040 року зменшити їх і зробити кампанію нейтральною щодо них. Крім того, вже провели тестові випробування щодо вітряків у 3 місцях і мали їх запускати. І розглядали питання щодо того, як розвивати цей бізнес, використовуючи власну зелену енергетику для того ж виробництва водню, і потім далі циклу щодо можливого його використання.

Альтернативна енергетика і дорога зелена енергетика – вони якось перетинаються?

Саме тому, що вже не було сенсу розвивати вітряки для того, щоб їх долучати до загальної мережі, ми розглядали розвиток локальних проєктів з використанням цієї зеленої енергетики для виробництва водню і забезпечення якихось кластерів.

Ви не повністю пішли. Тобто з "Нафтогазу" ви пішли, але стали радницею міністра енергетики Германа Галущенка на громадських засадах. Що радитимете йому? Чи почує він про альтернативну енергетику?

Насамперед в мене залишився незакритий гештальт. Це 27 додаток до Угоди про асоціацію, який ми переглянули в останній рік, коли я працювала ще на посаді заступника міністра (2019 рік – 24 канал). Це наше зобов'язання щодо енергетики:

газ;

електрика;

відновлювальна енергетика;

енергоефективність.

Ми працювали з тим, щоб забезпечити інтеграцію України до Європейського газового електричного ринку. Над цим я і працюватиму далі. Тому що я вважаю, що це дійсно один із чинників нашої безпеки.

Про свою декларацію і зарплату в "Нафтогазі"

Щодо вашої декларації – це просто ювелірний магазин. Чимало прикрас з діамантами, швейцарські годинники, а також 300 тисяч доларів готівки. Знаю, що ви довго працювали на державній службі, спочатку в Мін'юсті, потім в МЗС.

Так, а ще те, що я заповнювала декларацію, коли мені було вже понад 40 років. І, в принципі, в мене було вже певне життя позаду. Крім того, є певні декларації, які я заповнювала до того, ще працюючи у Міністерстві юстиції, і мене перевіряли всі органи на відповідність того, що я задекларувала. Уявляєте? І я пройшла всі перевірки.



Лана Зеркаль прокоментувала свою декларацію / Фото 24 каналу

Це дуже гарне виправдання, в стилі "я все задекларувала, якщо щось не подобається – звертайтеся до суду".

Ви знаєте, я б дуже хотіла подивитись, як би ви особисто проходили все це декларування. Я його пройшла від початку, від 2015 року. А до того я декларувала все своє майно. Ще в Міністерстві юстиції. Розумієте, в мене були задекларовані всі статки. І від продажу акцій, і від продажу майна. І мене перевіряли в НАЗК не один раз.

Я вам вірю. Просто судді, міністри, депутати теж декларують те, що вони начебто виграли в лотереї, то фірми і маєтки записані на якихось родичів.

А в мене немає ні маєтків, ні фірм. Але прикраси я дійсно люблю. Каюся. Я спокійно ношу годинники і не ховаю їх від камер.

Ви теж були в управлінні "Нафтогазу". Однак немає інформації про вашу заробітну плату.

Я не була в керівництві "Нафтогазу". Радник – це не керівництво.

Скільки ви отримували зарплатні, коли були радницею голови правління? Ми знаємо вже про зарплатню Коболєва, Вітренка та наглядової ради.

Ви знаєте, я думаю, це некоректне питання. В мене немає обов'язку вам відповідати. Крім того, я не запитую вас, скільки ви отримуєте. І не розумію, чому я вам маю відповідати на це питання.

"Нафтогаз" – це державна компанія, її власником фактично є громадяни України. Скажіть українцям, скільки вони платили вам зарплати?

Мені було достатньо. Це відповідало тому, що я роблю.

Про проблеми з ринком електроенергії та співпрацю з МВФ

Дивним здається рішення не купувати білоруську електроенергію до початку опалювального сезону. Україна ж не закуповувала влітку електроенергію.

Нам взагалі з електроенергії дуже багато треба зробити. Наприклад, переглянути, як працює ринок. Бо у нас ринок електрики та газу почав розвиватися в різних напрямках. Але насправді вони взаємопов'язані і їх треба між собою концептуально збалансувати. Тому що взимку нам дуже важливо буде мати нормальний баланс і розуміти, як працюватиме вся наша енергетична система.

До теми НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Про синхронізацію її з європейською мережею. Наскільки ми можемо говорити, в яких термінах взагалі. Президент начебто давав 3 роки, щоб під'єднатись до європейської.

Це складне завдання. Повертаючись до досвіду країн Балтії, треба зрозуміти, що Литва, наприклад, від'єднувалась від російської мережі дуже багато років. Мені здається, в них ще цей процес не завершився. Що стосується нашого приєднання, то в нас є кілька етапів, які ми маємо пройти. І технічно ми вже майже готові. Але для того, щоб приєднуватись до європейської системи нам потрібно і владнати відносини з сусідами. З такими країнами, як-от Польща. А також провести повний скринінг законодавства щодо його відповідності європейському. Це також потребуватиме певного часу і залучення великої кількості фахівців для проведення цього аналізу. Не тільки українських, має працювати європейська комісія.

Чи розумієте ви, що трапилося в нас зі співпрацею з Міжнародним валютним фондом?

Це не вперше в нас така халепа трапляється, що ми спочатку працюємо над бенчмарками (показник, що використовується для оцінки стану ринку або його сегментів – 24 канал) і програмами. А потім виявляється, що ми їх не можемо реалізувати повною мірою. Зараз відбувається робота над новою програмою. Вона має бути завершеною у 2021 році, щоб ми могли почати новий етап. Що стосується чинної програми, то всі доволі скептично щодо того, що ми повернемося в нормальний режим її виконання.



"Перехресний допит" з Ланою Зеркаль / Фото 24 каналу

Ви вважаєте, нам варто так клопотатись і продовжувати співпрацю з МВФ?

Якщо подивитися на країни, які вийшли з програм МВФ і провели дефолти, то результати їхньої економічної діяльності доволі негативні, скажімо дипломатично.

Одна річ дефолт, а інша – співпраця з МВФ. Ці речі можуть бути непов'язаними.

А як ви вийдете з програм МВФ і забезпечите повністю стабільність фінансової системи?

Для цього треба просто скорочувати державні витрати.

А ви великий фахівець у фінансах?