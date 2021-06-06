Таку думку висловила колишня заступниця міністра закордонних справ та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль. Вона також розповіла про боротьбу України проти добудови газогону "Північний потік-2".

Актуально Усамітнений і нейтральний простір: ЗМІ припустили, де може відбутися зустріч Байдена та Путіна

Про майбутню зустріч Путіна з Байденом

Якщо ви опинитесь перед президентом Росії Володимиром Путіним, що ви йому скажете?

Нічого доброго я йому не зможу сказати.

Тоді питання інше – що може сказати Байден Путіну в Женеві? Ця зустріч відбудеться практично за 10 – 12 днів.

Думаю, що приблизний порядок денний цієї зустрічі вже обговорювався між паном Лавровим (міністр закордонних справ Росії – 24 канал) і паном Блінкеном (держсекретар США – 24 канал).

Просто тут питання, чи не зарано тоді Байден назвав Путіна вбивцею. Чи пригадає це йому Путін при особистій зустрічі?

Навіть якщо пригадає, то я не думаю, що саме це вплине на геополітичний розклад особливо.

Байден погодився зустрітися з Путіним, хоча до цього підтверджував, що вважає його вбивцею. Нас що "зливають" після того, як Байден погодився зустрічатися із "вбивцею"?

Байден погодився зустрічатися з "вбивцею" після того, як "вбивця" зосередив десь тисячну армію на кордонах України?

Близько сотні...

Хіба це також не було підняттям ставок з боку пана Путіна? І шантажем.

Зверніть увагу! Джо Байден в одному з інтерв'ю на американському телебаченні відповів ствердно на питання "Чи думаєте ви, що Володимир Путін убивця?". Очільник Білого Дому наголосив, що Росія втручалась у вибори в США і намагалась очорнити його під час передвиборчої кампанії.

У заяві Білого дому мовилося, що лідери обговорять увесь спектр нагальних питань: "Ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США та Росією". Про яку передбачуваність і стабільність може мовитись?

Під час Холодної війни також була стабільність.

У нас стабільно з 2014 року тоді...

Проте непередбачувано.

Тож що може передбачити Байден від Путіна? Співпрацю?

Байден – досвідчений політик, не думаю, що всім варто очікувати якихось проривів після цієї зустрічі. Проте дійсно питань, які потребують певного діалогу, накопичилось багато. Це нова адміністрація, у них інші підходи, вони дуже відрізняються від того, як будували свої відносини і взагалі риторику при президентові Трампі. Як буде розвиватися ця адміністрація – ще важко сказати.

Ще навіть не завершився період транзиту від однієї адміністрації до іншої, не призначені посли, не сформована команда остаточна. Я думаю, що це питання для того, щоб не подивитися в очі, а "пристрілятися" на місцевості.

Про боротьбу проти "Північного потоку-2"

Володимир Путін повідомив про швидкий початок роботи "Північного потоку-2". Маю цитату: "2,5 години тому успішно завершено укладання труб першої нитки газопроводу, залишилося з німецької та російської сторін труби підняти та зварити", – заявив президент Росії. На цьому все? Наша боротьба закінчилася?

Ні, це просто означає, що часу залишається все менше і менше. І це означає, що нам треба зараз мобілізуватися й дуже швидко працювати. Тому що зараз від того, наскільки ми зможемо ефективно донести до наших партнерів (питання "Північного потоку-2" – 24 канал), і взагалі ефективно співпрацювати з американським Конгресом і Сенатом, дуже багато чого залежить. Також дуже важливим зараз є залучення до цієї боротьби і президентів, і дипломатів, і "Нафтогазу".

Як ви думаєте, який вигляд ми маємо в очах європейців, коли вимагаємо накладання санкцій на "Північний потік-2"? Росія для нас ворог?

Росія для нас ворог.

І ми хочемо торгувати з ворогом, ми хочемо заробляти на цій трубі, на транзиті російського газу.

Ми хочемо мати такий запобіжник для забезпечення власної безпеки, як працюючий газогін, який насамперед забезпечує нашу власну безпеку від повноцінного вторгнення російських військ на територію України. Це перше й основне. А вже друге і похідне – це отримання грошей за транспортування цього газу до Європи.

Ви у своїй статті в "Європейській правді" писали, що ми втрачаємо 3 мільярди доларів від транзиту, якщо буде запущено "Північний потік-2". Так ми хочемо отримувати гроші від ворога?

Так, а ми хочемо зберегти територію і убезпечити власних громадян від військового вторгнення?

Що у вас було в школі з історії?

Я була відмінницею.

Тоді ви, напевно, читали в підручниках з історії про те, що США, Велика Британія або навіть СРСР нічого не купували і не торгувалися з Третім Рейхом під час Другої світової. А ми хочемо і торгувати, і водночас називати ворога "ворогом".

Історія – дуже цікава річ. І якщо подивитися на сучасність, то дійсно є дуже багато аналогій. Я побачила звіт з Петербурзького форуму, який готував Ernst & Young щодо інвестицій, що були зроблені в Росію протягом 2020 року. Цікаво, що більше інвестицій зробила Німеччина. У 2020 році Німеччина ініціювала 26 інвестиційних проєктів у Росію, США – 20 проєктів. Наступними йдуть Китай, а потім Франція. А скільки зробили в Україну?

Німці чи американці?

Хтось з них.

Інтерв'ю з Ланою Зеркаль: дивіться відео 24 каналу

Так це проблема не Німеччини, а України. Про це ми поговоримо окремо – чому Україна не нарощує видобуток свого газу.

Я думаю про те, що це спільна проблема. Якщо ви говорите про те, що ми не маємо транспортувати російський газ до Європи й заробляти на цьому гроші, то в цьому є маніпуляція. Маніпуляція полягає в тому, що ми захищаємо не гроші, а трубу, яка гарантує нам безпеку, якої в нас без цього немає. Тому що укладений Будапештський меморандум не надав нам цього. А в НАТО нас ніхто не хоче бачити, тому на нас не розповсюджується 5 стаття про колективну безпеку, на відміну від Німеччини.

Я вважаю, що з ворогом не треба торгувати, ворога треба бити. Тому тут мовиться про Україну.