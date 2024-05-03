Правильная позиция: политолог сказал, почему Макрон заставил россиян понервничать

Президент Франции Эммануэль Макрон снова вернулся к теме возможного появления западных войск на территории Украины. На это сразу же отреагировали российские пропагандисты: в частности, спикер Кремля Дмитрий Песков считает подобные заявления "очень опасными для европейской безопасности".

Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что тиражирование заявлений Эммануэля Макрона российскими пропагандистами свидетельствует о том, что цель Макрона рано или поздно реализуется. Ведь сам президент Франции говорил, что Россию надо держать в состоянии стратегической неопределенности.

Смотрите также Макрон может отправить войска в Украину: при каких условиях Киев обратится к нему за помощью

Все, чтобы посеять панику

По мнению политолога, Западу нужно делать все, чтобы Россия нервничала, истерила и не знала, чего на самом деле можно ожидать от стран, которые помогают Украине.

Это заставит Россию тратить силы, ресурсы и время на построение дополнительных альтернативных сценариев, которые она могла бы использовать для реагирования на изменения в политике западных стран в отношении российско-украинской войны,

– подчеркнул Рейтерович.

Поэтому в этом контексте Макрон достигает того, о чем он говорит достаточно активно в последнее время. Если его идеи получат поддержку со стороны других европейских стран, они будут чаще делать заявления, которые на самом деле не обязательно приведут к практическим последствиям. Но суть в том, что Россия не знает, что этого не будет.

Россия будет вынуждена воспринимать каждое такое заявление как вполне реалистичное и менять свои планы в соответствии с ним. Будем надеяться, что другие европейские страны поддержат эту идею, потому что на самом деле она требует немного усилий,

– отметил политолог.

Он добавил, что до конкретики – очень долгий период времени, но при этом идея все же может создать серьезные проблемы для России.

Подчеркнуть лидерство

Эммануэль Макрон должен провести сегодня, 3 мая, встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это произойдет как раз перед долгожданной встречей президента Франции с лидером Китая Си Цзиньпинем.

Игорь Рейтерович считает, что Макрону нечего терять, но в положительном смысле этого слова, ведь у него развязаны руки. Внутренние вопросы относительно баллотирования решены, ведь он находится второй срок в должности.

У него достаточно неплохая ситуация внутри страны по сравнению со многими другими странами, неплохо с развитием экономики. Франция также претендует на лидерство в Европейском Союзе. И встреча с Си Цзиньпинем – один из элементов подчеркивания именно этого лидерства.

У Франции есть свои особые интересы, связанные с Китаем, и они могут попытаться реализовать эти интересы на практике,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Здесь вопрос в другом – будет ли Макрон говорить исключительно от имени Франции, или представители других стран Европейского Союза уполномочат его согласовать с ними вещи, которые он будет озвучивать перед Си Цзиньпинем. Ведь Китай чрезвычайно заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС.

Стратегическая дилемма

Китаю нужны европейские рынки, которые имеют критически важное значение, поскольку без них он не сможет развивать в дальнейшем свою экономику. А выйти на эти рынки он сможет, когда закончится российско-украинская война.

Стратегическая дилемма: с одной стороны, Россию хочется держать на коротком поводке у ног, с другой – хочется с европейцами совсем по-другому торговать, особенно учитывая тот факт, что 5 ноября победить на выборах президента США может Дональд Трамп. Для Китая это будет плохая история, поскольку с Байденом ему проще решать экономические вопросы, чем с Трампом,

– сказал политолог.

Он добавил, что эта встреча может стать очень показательной и этапной. Китай должен будет определиться, что будет делать дальше – например, будет ли он присутствовать на Глобальном саммите мира и какую позицию будет там занимать.

Сесть на два стула сразу

15 – 16 июня в Швейцарии будет проходить Глобальный саммит мира , инициированный Украиной и поддержанный представителями цивилизованного мира. Саммит посетят более 80 глав государств и правительств со всех континентов. Основной темой будет справедливое окончание российско-украинской войны.

Макрон имеет достаточно аргументов, чтобы убедить Си Цзиньпина занять правильную позицию, то есть выступить реальной стороной, которая будет пытаться поспособствовать завершению войны с учетом всех международных документов, которые Россия неоднократно нарушала.

Удастся ли при этом Си Цзиньпину сохранить лицо России, потому что это важно с идеологической точки зрения, пока вопрос открытый. По крайней мере, сейчас они будут искать вариант, чтобы и Россию от себя далеко не отпустить, но и с Европой о чем-то нормально договориться, в частности, относительно определенного давления на Россию,

– подытожил Игорь Рейтерович.

Французские войска в Украине: последние новости