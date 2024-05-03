Правильная позиция: политолог сказал, почему Макрон заставил россиян понервничать
Президент Франции Эммануэль Макрон снова вернулся к теме возможного появления западных войск на территории Украины. На это сразу же отреагировали российские пропагандисты: в частности, спикер Кремля Дмитрий Песков считает подобные заявления "очень опасными для европейской безопасности".
Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что тиражирование заявлений Эммануэля Макрона российскими пропагандистами свидетельствует о том, что цель Макрона рано или поздно реализуется. Ведь сам президент Франции говорил, что Россию надо держать в состоянии стратегической неопределенности.
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Все, чтобы посеять панику
По мнению политолога, Западу нужно делать все, чтобы Россия нервничала, истерила и не знала, чего на самом деле можно ожидать от стран, которые помогают Украине.
Это заставит Россию тратить силы, ресурсы и время на построение дополнительных альтернативных сценариев, которые она могла бы использовать для реагирования на изменения в политике западных стран в отношении российско-украинской войны,
– подчеркнул Рейтерович.
Поэтому в этом контексте Макрон достигает того, о чем он говорит достаточно активно в последнее время. Если его идеи получат поддержку со стороны других европейских стран, они будут чаще делать заявления, которые на самом деле не обязательно приведут к практическим последствиям. Но суть в том, что Россия не знает, что этого не будет.
Россия будет вынуждена воспринимать каждое такое заявление как вполне реалистичное и менять свои планы в соответствии с ним. Будем надеяться, что другие европейские страны поддержат эту идею, потому что на самом деле она требует немного усилий,
– отметил политолог.
Он добавил, что до конкретики – очень долгий период времени, но при этом идея все же может создать серьезные проблемы для России.
Подчеркнуть лидерство
Эммануэль Макрон должен провести сегодня, 3 мая, встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Это произойдет как раз перед долгожданной встречей президента Франции с лидером Китая Си Цзиньпинем.
Игорь Рейтерович считает, что Макрону нечего терять, но в положительном смысле этого слова, ведь у него развязаны руки. Внутренние вопросы относительно баллотирования решены, ведь он находится второй срок в должности.
У него достаточно неплохая ситуация внутри страны по сравнению со многими другими странами, неплохо с развитием экономики. Франция также претендует на лидерство в Европейском Союзе. И встреча с Си Цзиньпинем – один из элементов подчеркивания именно этого лидерства.
У Франции есть свои особые интересы, связанные с Китаем, и они могут попытаться реализовать эти интересы на практике,
– подчеркнул Игорь Рейтерович.
Здесь вопрос в другом – будет ли Макрон говорить исключительно от имени Франции, или представители других стран Европейского Союза уполномочат его согласовать с ними вещи, которые он будет озвучивать перед Си Цзиньпинем. Ведь Китай чрезвычайно заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС.
Стратегическая дилемма
Китаю нужны европейские рынки, которые имеют критически важное значение, поскольку без них он не сможет развивать в дальнейшем свою экономику. А выйти на эти рынки он сможет, когда закончится российско-украинская война.
Стратегическая дилемма: с одной стороны, Россию хочется держать на коротком поводке у ног, с другой – хочется с европейцами совсем по-другому торговать, особенно учитывая тот факт, что 5 ноября победить на выборах президента США может Дональд Трамп. Для Китая это будет плохая история, поскольку с Байденом ему проще решать экономические вопросы, чем с Трампом,
– сказал политолог.
Он добавил, что эта встреча может стать очень показательной и этапной. Китай должен будет определиться, что будет делать дальше – например, будет ли он присутствовать на Глобальном саммите мира и какую позицию будет там занимать.
Сесть на два стула сразу
Макрон имеет достаточно аргументов, чтобы убедить Си Цзиньпина занять правильную позицию, то есть выступить реальной стороной, которая будет пытаться поспособствовать завершению войны с учетом всех международных документов, которые Россия неоднократно нарушала.
Удастся ли при этом Си Цзиньпину сохранить лицо России, потому что это важно с идеологической точки зрения, пока вопрос открытый. По крайней мере, сейчас они будут искать вариант, чтобы и Россию от себя далеко не отпустить, но и с Европой о чем-то нормально договориться, в частности, относительно определенного давления на Россию,
– подытожил Игорь Рейтерович.
Французские войска в Украине: последние новости
- В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако при этом он заметил, что у союзников нет консенсуса по этому вопросу.
- Газета Le Figaro заявила, что за Украину готовы воевать 51% французов в возрасте от 18 до 25 лет, а 31% французской молодежи поддерживает идею размещения собственных войск в Украине.
- То же издание сообщило, что существует 5 вариантов, как войска Франции могут быть использованы в войне России с Украиной. Так, три из них предусматривают прямое участие в боях с россиянами, а еще два – помощь ВСУ в производстве оружия и обучении военных.
- Эммануэль Макрон заявил, что введение войск Франции в Украину возможно в случае обострения конфликта с Россией. Макрон понимает, что если Россия победит, это угрожает безопасности всей Европы.