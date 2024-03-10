Ватикан имеет свои цели, – религиовед о призыве Папы Римского "поднять белый флаг"
Папа Римский в новом интервью сказал, что Украина должна проявить "мужество белого флага" и вести переговоры. Потом в Ватикане оправдывались, что Папа не имел в виду капитуляцию. Это заявление – противоречивое, но не стоит на него слишком эмоционально реагировать.
Об этом 24 Каналу рассказала религиовед, доктор философских наук Людмила Филипович, отметив, что не нужно слишком эмоционально реагировать на такие высказывания и впадать в истерику. Это ни к чему хорошему не приведет.
К теме "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского
Как воспринимать заявление Папы
Стоит осознавать, что не все в мире, к сожалению, поддерживают Украину. В контексте Папы явно есть определенные люди, которые могут нашептывать ему пророссийские нарративы. Ватикан регулярно попадает в неудобные ситуации.
Для меня здесь ничего нового. Вот говорят, что очередной скандал. Ватикан уже живет в таком дискурсе не первое столетие. У него есть свои цели. И очень часто они не совпадают с целями других государств. В том числе и с украинскими целями. Папа хоть и является главой государства, но он совсем не политик. У него классическая христианская позиция, что нужно прекратить войну, не поставлять оружие и тому подобное,
– сказала Филипович.
В концепции Римско-католической церкви нет понятия справедливой войны. Хотя там есть о том, что народ имеет право на самоопределение. И сейчас Украина как раз занимается самоопределением. К сожалению, это происходит таким жертвенным способом.
Украина предложила не совсем удобный и понятный для Папы способ этого самоопределения. Но другого варианта у нас нет. Россия сама напала на Украину.
Я бы предлагала разделить событие самого интервью и реакцию на него. Папа сказал то, что сказал. Он выражает позицию, которая многим не нравится в Ватикане. Его точка зрения – не коллективное мнение. Реакция на его высказывания есть. И выражают ее не только наши церкви. Недавно прочитала реакцию итальянских журналистов, которые очень осудили. Они сказали, что Папа своими "бредовыми пацифистскими идеями" отстал от жизни,
– подчеркнула религиовед.
Своим заявлением Папа поставил в неудобное положение саму церковь. И римо-католики, и греко-католики были вынуждены оправдываться от этого заявления. Несмотря на это, стоит дождаться полной версии интервью, которую опубликуют где-то 20 марта. Папа предлагает быть просто хорошим христианином, но, очевидно, он очень далек от контекста, в котором находятся украинцы. Поэтому и звучат такие странные заявления.
Заявление Папы Римского: коротко
- В свежем интервью Папа Римский говорил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". Так он снова призвал к переговорам, размывая границу между агрессором и жертвой.
- Потом в Ватикане оправдывались за слова Папы. Там говорили, что он якобы призвал к прекращению огня и проведению переговоров, а не к капитуляции Украины.
- Глава УГКЦ Святослав подчеркнул, что Украина израненная, но непокоренная. Никто и не думает сдаваться.