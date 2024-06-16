Путин заговорил о завершении войны: как это сыграет на руку Украине

Накануне Глобального саммита мира в Швейцарии внезапно появился Владимир Путин, который решил задиктовать свои условия, при которых он якобы будет согласен пойти на переговоры. Очередной абсурд от российского диктатора сработал против него же.

Ведь через ультимативные заявления Запад в очередной раз понял, что Россия совсем не стремится к миру. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. К слову, такое же мнение высказал и Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Саммите мира.

Смотрите также Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры

Путин в отчаянии

Российский диктатор выдвинул ряд условий, при которых он якобы готов садиться за стол переговоров. Это вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и гарантии от Киева об отказе от вступления в НАТО.

Это истерика. Это не просто так появилась Россия перед саммитом (мира в Швейцарии – 24 Канал). Россия также "вкладывалась" в этот саммит, в частности, чтобы на нем не присутствовали определенные страны, в частности, Китай. Кроме того, даже на наших партнеров через ООН они давили. Поэтому в черновиках итогового коммюнике все принципиальные вопросы для нас размывались,

– отметил Петр Андрющенко.

Впрочем, конце концов, финальный вариант декларации был без противоречивых моментов и заявлений, что свидетельствует об очередной победе Украины на дипломатической арене.

"Для России это поражение, потому что они не смогли продавить желаемые формулировки в итоге этого саммита, чтобы уже на следующий саммит войти, диктуя собственные условия. Это означает, что наши условия являются принципы сохранения суверенитета, армии и неприкосновенности нашей территории в будущем остаются главными", – подчеркнул Андрющенко.

Безусловно, это понимает и Москва. Ведь фактически это окончательно закрепляет за ними роль агрессора и соответственно усложняет для них переговоры в будущем.

"Поэтому Путин и вылез. Опять мы слышим ту же риторику, просто добавилось то, чего уже давно не слышали от него – ядерный шантаж. Последний раз такая риторика непосредственно от Путина звучала, когда мы деоккупировали Харьковскую и Херсонскую области. Поэтому можем оценить уровень его беспокойства и оценку его проигрыша на сегодня", – отметил Андрющенко.

"Подарок" от диктатора

Российский диктатор выдвигал абсурдные ультимативные условия, на которые Украина никогда не согласится. И это, частично, играет нам на руку.

Для нас это подарок, потому что он снова угрожал миру, озвучивал ультиматум и все это понимают. Он дал повод всем участникам саммита подчеркнуть, что это ультиматум и он ничего общего не имеет с мирными инициативами. Это фактически дало нам козырь в руки, потому что страны, которые "шатались" в своих позициях по войне, теперь будут склоняться к нам. Потому что Украина озвучивает действительно мирную формулу,

– объяснил Андрющенко.

Украина демонстрирует способность к диалогу и желание настоящего, справедливого мира. Путин зато показывает, что в России совсем не все хорошо, потому что даже такие ультимативные заявления – это свидетельство, что Россия, в отличие от Украины, находится не в сильной позиции.

Как на требования Путина реагировали в мире