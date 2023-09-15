У Путина большие опасения: что кроется за угрозами атаковать украинские АЭС

Российский диктатор Владимир Путин обвинил Запад в провоцировании России, чтобы оккупанты начали наносить удары по украинским ядерным объектам. Это уже не ядерные угрозы.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что заявление Путина об украинских АЭС – это оправдание за свои военные преступления, которые он уже совершил на украинских ядерных объектах.

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Путин боится еще одного ордера на арест

Как отметил Шейтельман, Россия уже совершила ряд военных преступлений на украинских ядерных объектах. В первую очередь, еще в начале полномасштабного вторжения оккупанты украли сотни компьютеров и другой техники, которая отслеживала состояние саркофага на Чернобыльской АЭС.

Тогда же захватчики били из танка по Запорожской АЭС. А сейчас там представители МАГАТЭ фиксируют все военные преступления оккупантов и представляют это в своих отчетах.

Думаю, у Путина большие опасения, что эти преступления тянут на новый ордер из Гааги. На ЗАЭС сидит МАГАТЭ и все фиксирует в своих отчетах. Там прямо написано, что представители Росатома через угрозы достигли этого и этого, чем нарушили безопасность. Также они разместили там оружие,

– заметил Шейтельман.

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Ситуация в России: коротко