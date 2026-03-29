"Мы уважаем украинцев": Rheinmetall отреагировала на слова главы об украинских дронах
- Rheinmetall заявила о поддержке Украины и отметила эффективность ее сопротивления.
- Компания не согласилась со словами своего руководителя, критически оценившего украинских производителей дронов.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил о поддержке Украины и отметил эффективность ее сопротивления. Это прозвучало после резонансных слов руководителя компании об украинских производителях дронов.
Компания категорически не согласилась с высказываниями своего руководителя. Об этом говорится в заявлении пресс-службы оборонного концерна Rheinmetall.
Как оборонный концерн отреагировал на слова руководителя?
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заявил об уважении к украинцам за их сопротивление российской агрессии и подтвердил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину. В компании отметили, что украинцы демонстрируют эффективную оборону даже в условиях ограниченных ресурсов.
В заявлении пресс-службы подчеркнули, что инновационность и боевой дух украинцев является источником вдохновения. Там также поблагодарили за возможность участвовать в поддержке Украины.
Соответствующее заявление оборонного концерна прозвучало после недавних высказываний генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера по поводу украинских производителей дронов. Он критически оценил их деятельность, сравнив ее с работой "домохозяек с 3D-принтерами".
Кроме того, во время разговора с журналистом он подверг сомнению технологический уровень украинских разработок, заявив, что они не достигают уровня крупных международных оборонных компаний.
Как украинские дроны доказывают свою эффективность в войне против России?
Один из ведущих украинских производителей дронов Skyfall создает беспилотники, наносящие значительные потери России. Таким дроном является P1-SUN.
Это украинский беспилотник, который может действовать на расстоянии до 33 километров, развивает скорость до 310 километров в час и стоит чуть больше 1000 долларов. Во время последних массированных атак именно он использовался украинскими защитниками для сбивания "Шахедов".
Дрон-бомбер "Вампир" от компании SkyFall стал одним из самых эффективных средств на поле боя в 2025 году. С его помощью украинские военные совершили более 2,5 миллионов боевых вылетов, уничтожая укрепление, технику и живую силу противника, а также выполняя дистанционное минирование и обеспечивая логистику на передовой.
Известно, что не только украинским защитникам помогают украинские дроны. Компания Saudi Aramco ведет переговоры с украинскими компаниями SkyFall и Wild Hornets по покупке дронов-перехватчиков для защиты нефтяных месторождений на Ближнем Востоке.