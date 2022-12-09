Пустопорожнее бряцание: заявление Шольца о ядерном оружии России подтвердило выводы ISW

Российские политики на фоне неудач своей армии угрожают Украине ядерным оружием. Заявления Кремля о ядерном оружии, прежде всего, являются информационной операцией.

Соответствующего вывода пришли в американском Институте изучения войны (ISW). Аналитики проанализировали заявления канцлера Германии Олафа Шольца и кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу ядерного оружия.

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Зачем Россия угрожает ядерным оружием

Составители отчета напомнили заявление Шольца, который сказал, что риск российской ядерной эскалации пока низок. В сообщении говорится, что высказывание Шольца частично подтверждает предварительные оценки ISW.

Немецкий канцлер сказал, что "Россия перестала угрожать применением ядерного оружия", потому что международная "красная линия" способствовала "прекращению" российских угроз ядерной эскалации.

В ISW заявили, что всегда считали, что российская ядерная эскалация в Украине маловероятно. Кроме того, в институте напомнили о заявлении Путина от 7 декабря, в котором тот подтвердил официальную позицию России по ядерному оружию, включая политику неиспользования первой.

И заявления Шольца и Путина подтверждают предварительную оценку ISW о том, что хотя российские официальные лица могут участвовать в формах бряцания ядерным оружием в рамках информационной операции, направленной на подрыв поддержки Украины Западом, российские официальные лица не намерены фактически использовать их на поле боя,

– говорится в сообщении ISW.

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