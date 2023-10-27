Точно знаю, что это не так, – Данилов о заявлении Столтенберга о нехватке снарядов в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины якобы истощила запасы Альянса. Но вопрос в определенных номенклатурах оружия.

Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что страны блока смогут его решить.

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"Заявление господина Столтенберга было бы более корректным, если бы он сказал, что есть вопросы с определенными номенклатурами оружия. Если же он трактует, что НАТО – "голое и боссое", то это действительно странное заявление. Я в это не верю и точно знаю, что это не так", – подчеркнул Данилов.

С мая 2022 года страны с мощными аналитическими центрами проанализировали ситуацию после того, как Украина начала сопротивляться. Там спрогнозировали, сколько это продлится.

Сейчас в определенных странах достаточно быстро строятся возможности производства различных средств поражения в достаточном количестве.

Какие результаты Форума оборонных индустрий

В конце сентября в Киеве прошел Международный Форум оборонных индустрий. Есть уже первые результаты этого мероприятия. Так у Украины есть контакты не только с государственным сектором, но и с частным.

Секретарь СНБО рассказал, что есть информация о том, как мощно украинский частный сектор начинает участвовать в этом. Поэтому в ближайшее время ожидают достаточно неплохих результатов в этом направлении.

Но сейчас сложилась довольно непростая ситуация, ведь весь мир будет вооружаться. Не хочу быть пророком, но могу предположить, что это не последняя война, которая, к сожалению, произойдет на нашей планете,

– добавил Алексей Данилов.

Действительно ли у НАТО нехватка оружия: смотрите видео

Форум оборонных индустрий: главное