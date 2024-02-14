"Трамп поклонился Путину": Байден обрушился с критикой на экс-президента из-за его заявления о НАТО

Заявление Дональда Трампа о НАТО возмутило многих, его резко раскритиковал Джо Байден. Действующий президент США обвиняет своего противника в том, что тот поклонился Путину.

Трамп заявил, что может поощрить Россию напасть на союзников по НАТО, мол, платить должны все. Речь идет о странах, которые, по мнению Трампа, не выполняют своих обязательств перед Альянсом и платят меньшие взносы на оборону.

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Байден жестко раскритиковал заявления Трампа о НАТО: что сказал

Ни один другой президент в нашей истории не склонялся перед российским диктатором. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько я могу: я никогда этого не сделаю. Ради Бога, это глупо. Это позорно. Это опасно. Это не по-американски,

– резко сказал Байден.

Он объяснил, что Трамп не понимает роли НАТО в защите свободы и безопасности.

"Когда Америка дает свое слово, это что-то значит. Когда мы берем на себя обязательства, мы их выполняем, а НАТО – это священное обязательство. Дональд Трамп смотрит на это как на бремя", – сказал Байден.

Трамп задел Байдена за живое

Журналисты посчитали, что Байден упомянул Трампа в своей речи минимум пять раз, и в целом был значительно жестче, чем заявления Белого дома.

"Критика Байдена в адрес Трампа со стороны Белого дома является одной из самых жестких в адрес своего вероятного соперника во внешней политике", – отмечают в медиа.

Также в CNN обратили внимание, что Байден большую часть своей карьеры работал над вопросами, связанными с трансатлантической безопасностью. Поэтому заявление Трампа было для него особенно чувствительным.

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Как в мире реагировали на заявление Трампа