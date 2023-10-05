Четко обозначил Европе перспективу, – политолог о заявлении Зеленского о замораживании войны

Владимир Зеленский заявил, что, если стране-агрессору дать отдохнуть сейчас, то уже в 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый украинской армией потенциал. И тогда у России будет достаточно сил, чтобы атаковать страны, которые находятся в фокусе её экспансии. Так глава государства фактически очертил ближайшее будущее.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Россия никак не выиграет войну. Отметим, что такое заявление Владимир Зеленский сделал во время рабочей поездки в Испанию.

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"Если сейчас произойдет заморозка конфликта, и они (россияне – 24 Канал) оставляют за собой часть наших территорий, они получают минимум 4 – 5 лет. Кстати, эта цифра не взята с потолка", – сказал политолог.

О таких данных свидетельствуют исследования западных аналитиков и украинских военных. В них говорится об оценке того, когда Россия может восстановить свой потенциал для ведения новой более масштабной агрессивной войны. Эта война может быть против ЕС или отдельных стран НАТО и Европейского Союза.

Президент очень ясно эту перспективу показал. Это заставит некоторых сторонников необходимости "мирных переговоров" или заморозки конфликта посмотреть на такой сценарий альтернативный для них, и понять, что переговоры сейчас или заморозка – это не выход из ситуации,

– подчеркнул Рейтерович.

Мол, это просто откладывает большую войну на определенный период. Поэтому сейчас можно помочь Украине победить в войне. В будущем война может иметь совсем другие масштабы. И тогда Европе придется непосредственно участвовать в ней.

"Нужно выбирать. Если будут появляться такие заявления, то мы должны иметь очень аргументированный детальный ответ. И это будет уменьшать вероятность появления таких заявлений, что надо "срочно садиться за стол переговоров", о чем-то говорить и идти на какие-нибудь минимальные, но уступки России", – подчеркнул политолог.

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Никаких уступок России