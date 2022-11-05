Сигнал для Запада, – Шейтельман объяснил, какая цель заявлений Медведева

Экс-президент России Дмитрий Медведев является частью кремлевской антизападной информационной стратегии. Его используют для достижения конкретной цели, которая выгодна Владимиру Путину.

Для рядовых россиян голословные заявления Медведева ничего не означают, поскольку его риторика направлена на "западного потребителя". Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Пропагандистская марионетка

Эксперт отметил, что Медведев из-за своих маразматических заявлений выполняет определенные функции для Кремля. В то же время его официальная должность "очень непубличная", подходящая под его особую "словесную деятельность" .

"Если спросить сейчас россиян, какую должность занимает Медведев, то подавляющее большинство затруднились ответить. Что такое заместитель председателя Совбеза? Это все, что он официально имеет. Он много говорил, пока был президентом, премьером, но с тех пор, пока он заместитель председателя Совета безопасности, он вообще никто ", – объяснил политтехнолог.

По его словам, Медведев "регулярно выступает" и рассказывает о новых подробностях того, как Россия начнет ядерную войну и каким способом.

Все потому, что Медведев – самый полезный спикер в коммуникации с Западом . То есть его заявления больше нацелены на Запад, а не на Россию, так как он выступает "пугалом". Например, Кремль поручает ему периодически что-то "хлопнуть", чтобы показать, что Путин - "важнейший и нормальный" среди "карликов и цирка уродов,

– подчеркнул Шейтельман.

Как Кремль использует Медведева в своей публичной риторике: смотрите видео

По его мнению, Дмитрий Медведев в этом случае является президентом "цирка уродов" , который выступает с новыми идиотическими заявлениями.

"Я уверен, что его телеграмм-канал переводят на английский язык и рассылают во все СМИ. В этом и цель – он прямо разговаривает с Западом на таком языке . Россияне всего этого не поймут, поскольку такой язык им чужд, как и сам Медведев. Для россиян интересны Пригожин и Путин . Они родные и понятные, говорящие на понятном языке", – считает обозреватель.

Он убежден, что Медведев для Кремля является инструментом в стратегии "отбеливания" Путина.

"Западу плохие слова говорил не Путин, а именно "негодяй Медведев". Да и для Запада Медведев важен потому, что в США "мистер президент" – это обращение к любому бывшему президенту. Поэтому, соответственно, Медведев для них – бывший президент "Это целенаправленная политика и часть "игры" Кремля", - резюмировал Шейтельман.

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