США официально "помахали рукой" Европе и Украине, в Defense Express оценили риторику партнера

Заседание формата "Рамштайн" уже прошло в Брюсселе 12 февраля, на нем председательствовала Великобритания. После него министр обороны США Пит Хегсет окончательно сформировал позицию страны по российско-украинской войне.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что США теперь пытаются "передать ответственность" Европе. Для Украины также прозвучали несколько негативных месседжей.

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Позиция США относительно Европы и Украины

По словам главного редактора Defense Express, после заседания в формате "Рамштайн", Соединенные Штаты окончательно подтвердили свою позицию относительно войны, которую прогнозировали в прошлом году.

США сообщили Европе, что все проблемы безопасности Европы – это ее проблемы, США не будут принимать в них участие. Министр обороны США все это озвучил, США официально "помахали рукой" Европе и Украине,

– подчеркнул он.

Так, от США прозвучали заявления, что ограниченных ресурсов страны не хватает на Европу, а НАТО будет интересным для Америки, если выдающуюся роль в нем будут играть европейские страны. Говорится об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

"Это нереалистичные расходы для европейских стран, в США это знают, но именно такую цель они выразили. Если Европа не покажет 5% – она "сама виновата", – заметил Катков.

Относительно Украины от Гегсета прозвучало несколько негативных заявлений – США не поддерживают приглашение нашей страны в НАТО, а возвращение оккупированных территорий с 2014 года он назвал нереалистичным планом.

Более того, министр обороны США сообщил, что для послевоенного мира американские военные не будут принимать участия в миротворческой миссии в Украине, ведь это дело Европы.

К слову, на "Рамштайн" генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен сделать все возможное для усиления военной поддержки Украины. Между тем министр обороны Рустем Умеров поблагодарил за поддержку и сообщил, что НАТО будет брать на себя больше обязательств по оказанию помощи.