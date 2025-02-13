Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, зауваживши, що США тепер намагаються "передати відповідальність" Європі. Для України також прозвучали кілька негативних меседжів.

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Позиція США щодо Європи та України

За словами головного редактора Defense Express, після засідання у форматі "Рамштайн", Сполучені Штати остаточно підтвердили свою позицію щодо війни, яку прогнозували минулого року.

США повідомили Європі, що всі безпекові проблеми Європи – це її проблеми, США не будуть брати в них участь. Міністр оборони США все це озвучив, США офіційно "помахали рукою" Європі та Україні,

– наголосив він.

Так, від США пролунали заяви, що обмежених ресурсів країни не вистачає на Європу, а НАТО буде цікавим для Америки, якщо визначну роль у ньому будуть відігравати європейські країни. Мовиться про збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП.

"Це нереалістичні витрати для європейських країн, у США це знають, але саме таку мету вони висловили. Якщо Європа не покаже 5% – вона "сама винна", – зауважив Катков.

Щодо України від Гегсета пролунало кілька негативних заяв – США не підтримують запрошення нашої країни в НАТО, а повернення окупованих територій з 2014 року він назвав нереалістичним планом.

Ба більше, міністр оборони США повідомив, що для післявоєнного миру американські військові не братимуть участі у миротворчій місії в Україні, адже це справа Європи.

До слова, на "Рамштайні" генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен зробити усе можливе для посилення військової підтримки України. Тим часом міністр оборони Рустем Умєров подякував за підтримку та повідомив, що НАТО буде брати на себе більше зобов'язань щодо надання допомоги.