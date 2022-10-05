Песков "поплыл", – политтехнолог о последних провалах пресс-секретаря Путина и потере территорий

Последние заявления пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова свидетельствуют, что он немного "поплыл". Он сам не понимает, в каких границах диктатор хочет видеть Россию.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он вспомнил, как недавно у Пескова спросили, где вообще проходят так называемые "новые границы" России. Тот четко ответить затруднился и что-то пробормотал о "свободе населения".

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Сейчас, может, 1% россиян покажет на карте, где Херсон

По словам Шейтельмана, сегодня Песков продолжил свой маразм. Ему задали похожий вопрос, но теперь он вообще заявил, что "определенные территории" придется вернуть.

И тут стало вообще непонятно, должна ли Россия какие-то территории "вернуть"? Он заранее предупреждает, что вернет территории… Может, Украине придется вернуть? Или оккупанты назад хотят отвоевать? Совершенно непонятно,

– шутит Шейтельман.

По его мнению, обычный русский народ вообще не сильно понимает, что происходит вокруг войны в Украине. Их просто мобилизуют и бросают как "пушечное мясо". Шейтельман убежден, что до полномасштабного вторжения никто из россиян не смог бы показать Херсон на карте, а сейчас – может, таких найдется 1%.

Для них все это – темный лес. Кто с кем сражается и так далее… А другое дело – для элиты. Элита уже смеется над Путиным и Песковым. И это видно. Их реакция более важна, чем обычных россиян,

– подчеркнул Шейтельман.

Шейтельман высмеял Пескова из-за странных заявлений: смотрите видео

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