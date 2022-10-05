Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пригадав, як нещодавно в Пєскова спиталися, де взагалі проходять так звані "нові кордони" Росії. Той чітко відповісти не зміг і щось пробурмотав про "волю населення".

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За словами Шейтельмана, сьогодні Пєсков продовжив свій маразм. Йому поставили схоже питання, але тепер він взагалі заявив, що "певні території" доведеться повернути.

І тут стало взагалі незрозуміло, чи Росія має якісь території "повернути"? Він заздалегідь попереджає, що поверне території… Може Україні доведеться повернути? Чи-то окупанти назад хочуть відвоювати? Зовсім незрозуміло,

– жартує Шейтельман.

На його думку, звичайний російський народ взагалі не сильно розуміє, що відбувається навколо війни в Україні. Їх просто мобілізовують та кидають як "гарматне м'ясо". Шейтельман переконаний, що до повномасштабного вторгнення ніхто з росіян не зміг би показати Херсон на карті, а зараз – може таких знайдеться 1%.

Для них все це – темний ліс. Хто з ким воює і так далі… А інша справа – для еліти. Еліта вже сміється з Путіна та Пєскова. І це видно. Їх реакція важливіша, ніж звичайних росіян,

– наголосив Шейтельман.

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