Убегает от быстрого поражения: Жорин уличил Пригожина на очевидной лжи
Вагнеровцы сыграли важную роль во время наступления оккупантов в Бахмуте. ЧВК "Вагнера" была двигателем вражеских сил, и этот ресурс российское командование никоим образом не жалело.
Об этом 24 Каналу рассказал майор 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Он опроверг заявления Евгения Пригожина о бегстве отдельных бригад российской регулярной армии из Бахмута, также как и намерение главаря ЧВК "Вагнера" увести "на отдых" своих боевиков.
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Оккупанты проигрывают
Жорин отметил, что за последнюю неделю во время продвижения ВСУ в плен попали: представители 72-й и 57-й бригад российской армии, мобилизованные из "ЛНР", добровольцы из России, представители формирования "Шторм Z" и в частности вагнеровцы. Все они находились на позициях и воевали против украинских сил.
И всех их мы выбивали с этих позиций и продвигались вперед,
– подчеркнул майор.
Максим Жорин прокомментировал заявления Пригожина по ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Против ВСУ в Бахмуте стоят не только регулярные части российской армии, а в частности ЧПК "Вагнера". И все они сейчас несут поражение.
Именно поэтому Пригожин хотел заявить, что вагнеровцы "все захватили в Бахмуте" и им пора оттуда сниматься. Ведь он понимает, что в ближайшее время в городе врагу будет очень сложно.
"Пригожин понимает неизбежность поражения на Бахмутском направлении, и ему очень хочется поскорее оттуда сбежать. Тогда поражение получат не вагнеровцы, а российская армия", - отметил военнослужащий.Важно! Евгений Пригожин подчеркивал, что в Бахмуте под натиском украинских сил отступает не его ЧВК "Вагнера", а именно регулярная российская армия, которая просто сбегает с поля боя. Теперь он заявил, что его миссия выполнена и что он будет выводить свои войска из Бахмута. А на их позиции придут подразделения минобороны России.
Больше о ситуации на Бахмутском направлении
- По сообщению заместителя министра обороны Анны Маляр, враг стягивает на Бахмутское направление свои силы. Ведь его цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому самые жестокие бои продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на Бахмутском направлении.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что по состоянию на 22 мая украинские силы удерживают позиции в юго-западной части Бахмута. А также проводят, когда имеют возможность и нет угрозы потерь, контрнаступательные действия на флангах.
- Он отметил, что в настоящее время у ВСУ нет преимущества в личном составе, технике, количестве снарядов по сравнению с врагом. Именно поэтому любые военные операции в Бахмуте проводятся очень тщательно и осмотрительно.