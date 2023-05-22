Убегает от быстрого поражения: Жорин уличил Пригожина на очевидной лжи

Вагнеровцы сыграли важную роль во время наступления оккупантов в Бахмуте. ЧВК "Вагнера" была двигателем вражеских сил, и этот ресурс российское командование никоим образом не жалело.

Об этом 24 Каналу рассказал майор 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. Он опроверг заявления Евгения Пригожина о бегстве отдельных бригад российской регулярной армии из Бахмута, также как и намерение главаря ЧВК "Вагнера" увести "на отдых" своих боевиков.

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Оккупанты проигрывают

Жорин отметил, что за последнюю неделю во время продвижения ВСУ в плен попали: представители 72-й и 57-й бригад российской армии, мобилизованные из "ЛНР", добровольцы из России, представители формирования "Шторм Z" и в частности вагнеровцы. Все они находились на позициях и воевали против украинских сил.

И всех их мы выбивали с этих позиций и продвигались вперед,

– подчеркнул майор.

Максим Жорин прокомментировал заявления Пригожина по ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Против ВСУ в Бахмуте стоят не только регулярные части российской армии, а в частности ЧПК "Вагнера". И все они сейчас несут поражение.

Именно поэтому Пригожин хотел заявить, что вагнеровцы "все захватили в Бахмуте" и им пора оттуда сниматься. Ведь он понимает, что в ближайшее время в городе врагу будет очень сложно.

"Пригожин понимает неизбежность поражения на Бахмутском направлении, и ему очень хочется поскорее оттуда сбежать. Тогда поражение получат не вагнеровцы, а российская армия", - отметил военнослужащий.

Больше о ситуации на Бахмутском направлении

По сообщению заместителя министра обороны Анны Маляр, враг стягивает на Бахмутское направление свои силы. Ведь его цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому самые жестокие бои продолжаются в Марьинке, Авдеевке и на Бахмутском направлении.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что по состоянию на 22 мая украинские силы удерживают позиции в юго-западной части Бахмута. А также проводят, когда имеют возможность и нет угрозы потерь, контрнаступательные действия на флангах.

Он отметил, что в настоящее время у ВСУ нет преимущества в личном составе, технике, количестве снарядов по сравнению с врагом. Именно поэтому любые военные операции в Бахмуте проводятся очень тщательно и осмотрительно.