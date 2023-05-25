Пригожин понимает Путина и играет с ним, – эксразведчик о резких заявлениях главаря "Вагнера"

На фоне войны против Украины в России нешуточно разыгрывается место главы государства. Им по всей вероятности может стать глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом 24 КаналУ рассказал бывший руководитель Управления криминальной разведки Валерий Кур. По его словам, Пригожин имеет все шансы получить поддержку от русского народа.

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В чем преимущество Пригожина

Валерий Кур подчеркнул, что фигура шута российского диктатора Владимира Путина неоднозначна.

Пригожин как агрессор и отличный психолог прекрасно понимает Путина. Он играет с ним как авторитет и играет с тем, кто впервые зашел в камеру,

– объяснил он.

Пригожин прекрасно понимает, что он хозяин ситуации. Наряду с ним мог быть министр обороны России Сергей Шойгу. Путин даже перед началом полномасштабного вторжения представлял его как лидера, впрочем проигрыш сказался. Так что на скамье остался только Пригожин – это понимает и Путин.

По мнению эксразведчика, преимущество бывшего "повара Путина" в том, что он может уезжать за границу.

"Если Пригожина не убьют и он будет баллотироваться, то у него есть рычаги – за ним последует народ", – убежден Кур.

По его словам, преимущество Пригожина в том, что в преступной ментальности, созданной Путином, он оказался сильнейшим.

Валерий Кур рассказал, почему Пригожин имеет все шансы занять место Путина: смотрите видео

В России преуспевает дух криминала

Валерий Кур рассказал, что Пригожин разговаривает с народом на доступном языке. Путин же, как Сталин, пытается давить на людей и разными методами его вербовать.

"Сегодня Путин руками Пригожина в этом криминальном мире создает новое сообщество", – добавил он.

В России сейчас не стыдно сидеть в тюрьме, совершать преступления, потому что есть Пригожин, обещающий всем устроить их жизнь.

Пригожин – реальная фигура, отражающая точку зрения ментальности сегодняшнего русского народа,

– заметил Кур.

Кроме того, позиции Пригожина на международном дипломатическом уровне не вполне провальны.

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