Про це 24 Каналу розповів колишній керівник Управління кримінальної розвідки Валерій Кур. За його словами, Пригожин має всі шанси отримати підтримку від російського народу.

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У чому перевага Пригожина

Валерій Кур наголосив, що постать блазня російського диктатора Владіміра Путіна неоднозначна.

Пригожин як агресор та чудовий психолог чудово розуміє Путіна. Він грає з ним як авторитет грає із тим, хто вперше зайшов у камеру,

– пояснив він.

Пригожин чудово розуміє, що він є господарем ситуації. Поруч із ним міг би бути міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу. Путін навіть перед початком повномасштабного вторгнення представляв його як лідера, втім програш дався взнаки. Тож на лаві лишився лише Пригожин – це розуміє і Путін.

На думку ексрозвідника, перевага колишнього "кухаря Путіна" у тому, що він може виїжджати за кордон.

"Якщо Пригожина не вб'ють і він буде балотуватися, то в нього є важелі – за ним піде народ", – переконаний Кур.

За його словами, перевага Пригожина у тому, що у злочинній ментальності, яку створив Путін, він виявився найсильнішим.

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Валерій Кур розказав, що Пригожин розмовляє із народом доступною мовою. Путін же, як Сталін, намагається тиснути на людей та різними методами його вербувати.

"Сьогодні Путін руками Пригожина в цьому кримінальному світі створює нову спільноту", – додав він.

У Росії зараз не соромно сидіти у в'язниці, скоювати злочини, бо є Пригожин, який обіцяє всім влаштувати їхнє життя.

Пригожин – реальна фігура, яка відображає точку зору ментальності сьогоднішнього російського народу,

– зауважив Кур.

Окрім цього, позиції Пригожина на міжнародному дипломатичному рівні не є цілком провальними.

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