Пригожин доказал свою лояльность Путину: дерзкие заявления главаря "Вагнера" – это его роль
Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин позволяет себе скандальные высказывания в сторону минобороны и президента России, потому что такова его роль. Он уже доказал свою лояльность Владимиру Путину.
Это 24 Каналу предположил российский предприниматель Евгений Чичваркин. По его словам, Пригожин и Путин находятся на связи.
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"Через Пригожина Путин понимает, что не так делает минобороны, через минобороны – что не так делает Пригожин, а через чекистов и Стрелкова – что они оба делают не так", – сказал Чичваркин.
Пригожин доказал свою лояльность Путину: смотрите видео
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Российский предприниматель считает, что настройки агентуры и контроля у Путина еще с 1970 годов.
"Он "разделяет и властвует", а они наперебой пытаются ему угодить", – отметил Чичваркин.
Кто будет отвечать за поражение русских войск
По мнению российского предпринимателя, за поражение России на фронте будет отвечать не глава ППК "Вагнера", а минобороны. Пригожин доказывает свою искреннюю лояльность Путину на протяжении многих лет, поэтому имеет определенный иммунитет.
Конфликт Пригожина и минобороны: последние новости
- Конфликт между предводителем вагнеровцев Евгением Пригожиным и минобороны России набирает обороты. Недавно ведомство объявило о создании собственного ПВК "Ветеран".
- Сам Пригожин в очередной раз заявил, что покинет Бахмут из-за "снарядного голода". Теперь он называет новую дату – 25 мая.
- Как известно, главарь ППК "Вагнера" среди своих планов имеет построение политической карьеры в России. Однако его желания могут обломать российские силовики.