Пригожин доказал свою лояльность Путину: дерзкие заявления главаря "Вагнера" – это его роль

Главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин позволяет себе скандальные высказывания в сторону минобороны и президента России, потому что такова его роль. Он уже доказал свою лояльность Владимиру Путину.

Это 24 Каналу предположил российский предприниматель Евгений Чичваркин. По его словам, Пригожин и Путин находятся на связи.

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"Через Пригожина Путин понимает, что не так делает минобороны, через минобороны – что не так делает Пригожин, а через чекистов и Стрелкова – что они оба делают не так", – сказал Чичваркин.

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Российский предприниматель считает, что настройки агентуры и контроля у Путина еще с 1970 годов.

"Он "разделяет и властвует", а они наперебой пытаются ему угодить", – отметил Чичваркин.

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По мнению российского предпринимателя, за поражение России на фронте будет отвечать не глава ППК "Вагнера", а минобороны. Пригожин доказывает свою искреннюю лояльность Путину на протяжении многих лет, поэтому имеет определенный иммунитет.

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