Це 24 Каналу припустив російський підприємець Євгеній Чичваркін. За його словами, Пригожин і Путін перебувають на зв'язку.

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"Через Пригожина Путін розуміє, що не так робить міноборони, через міноборони – що не так робить Пригожин, а через чекістів і Стрєлкова – що вони обидва роблять не так", – сказав Чичваркін.

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Російський підприємець вважає, що налаштування агентури й контролю в Путіна сягають 1970 років.

"Він "розділяє і володарює", а вони наперебій намагаються йому вгодити", – зазначив Чичваркін.

Хто відповідатиме за поразку російських військ

На думку російського підприємця, за поразку Росії на фронті відповідатиме не очільник ПВК "Вагнера", а міноборони. Пригожин доводить свою щиру лояльність Путіну протягом багатьох років, тому має певний імунітет.

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