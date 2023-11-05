Хотят переговоров с "несуществующей" страной: почему заявления Путина так резко противоречат друг другу

Кремлевский диктатор Владимир Путин не устает систематически делать маразматические заявления, которые противоречат друг другу. Он якобы хочет "мирных" переговоров с Украиной, но в то же время называет наше государство "несуществующим".

На самом деле Путин не знает базовой истории, а также не может возразить, что Россия проигрывает Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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"Путин не может с этим спорить"

Николай Давыдюк отметил, что знания Путина об истории Украины не соответствуют реальности. Киевская Русь – это Украина. Дата основания Киева – V век. Моква была основана в XII веке.

Путин исходит из этих заявлений, что Украины не существовало. Меня очень удивляет, как часто он может это повторять. Его это волнует. Он постоянно нагнетает. Хорошо, а кому вы сейчас проигрываете на поле боя? Если нас не существовало и не существует,

– сказал политолог.

Кремлевский диктатор постоянно собирает какие-то советы, где проводит двухчасовые "лекции" о том, что Украины якобы "не существует". Дело в том, что Путин не может отрицать поражение России.

"Есть такая политтехнология: когда ты не можешь отрицать факты, дискредитируй источник. Это сейчас делает Путин. Он проигрывает Украине. Украина поднимает очень основательные исторические вещи, претендует быть членом ЕС, НАТО. Он с этим спорить не может", – подчеркнул Давыдюк.

Давыдюк о заявлениях Путина: смотрите видео

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