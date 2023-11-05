Хотят переговоров с "несуществующей" страной: почему заявления Путина так резко противоречат друг другу
Кремлевский диктатор Владимир Путин не устает систематически делать маразматические заявления, которые противоречат друг другу. Он якобы хочет "мирных" переговоров с Украиной, но в то же время называет наше государство "несуществующим".
На самом деле Путин не знает базовой истории, а также не может возразить, что Россия проигрывает Украине. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.
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"Путин не может с этим спорить"
Николай Давыдюк отметил, что знания Путина об истории Украины не соответствуют реальности. Киевская Русь – это Украина. Дата основания Киева – V век. Моква была основана в XII веке.
Путин исходит из этих заявлений, что Украины не существовало. Меня очень удивляет, как часто он может это повторять. Его это волнует. Он постоянно нагнетает. Хорошо, а кому вы сейчас проигрываете на поле боя? Если нас не существовало и не существует,
– сказал политолог.
Кремлевский диктатор постоянно собирает какие-то советы, где проводит двухчасовые "лекции" о том, что Украины якобы "не существует". Дело в том, что Путин не может отрицать поражение России.
"Есть такая политтехнология: когда ты не можешь отрицать факты, дискредитируй источник. Это сейчас делает Путин. Он проигрывает Украине. Украина поднимает очень основательные исторические вещи, претендует быть членом ЕС, НАТО. Он с этим спорить не может", – подчеркнул Давыдюк.
Давыдюк о заявлениях Путина: смотрите видео
Владимир Путин: последние новости
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что информация о "сердечном приступе" и "смерти" Путина в первую очередь была ориентирована на российское общество. Спецслужбы страны-агрессора даже отслеживали реакции, а тех, кто радовался такой новости, может посетить ФСБ. Юсов подчеркнул, что у диктатора давно были проблемы со здоровьем, а эти слухи – это фейк.
- На фоне новостей о "смерти" Путин спикера Кремля Дмитрий Песков в очередной раз опроверг, что вместо Путина в публичном пространстве появляются его двойники. Он подчеркнул, что Путин якобы "не пользуется услугами дублеров". Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов убежден, что если Песков говорит, что у Путина нет двойников, значит, он их имеет.
- Аналитики ISW отметили, что нет никаких признаков, что Владимир Путин готов начать мирные переговоры с Украиной. Заметим, что ранее Президент Украины опроверг слухи, что на Украину якобы давят, чтобы она начала переговоры с Россией Он признался, что "все это было" до начала полномасштабного вторжения.