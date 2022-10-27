Странно и примитивно: в ОПУ разнесли фейки России о "грязной" бомбе

Захватчики заявляют, что Украина собирается применить "грязную бомбу". Однако все грязное, что есть на территории нашего государства – российское, в том числе и сами оккупанты, и их техника.

Все эти крики относительно применения нашей страной "грязной бомбы" исключительно банальная информационная кампания Кремля. Об этом 24 каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Заявления по "грязной бомбе" – информационная кампания

Страна-агрессор ищет возможности немного повысить градус эскалации, в том числе и информационной. Таким образом, Россия стремится усилить давление на международные сообщества, поскольку на Украину это не влияет.

Россия примитивна и предсказуема, потому что это все совершенно четко видно как кампанию – когда одновременно и Шойгу, и Герасимов, и Лавров, и Песков говорят одни и те же тезисы, потом говорят о муляжах "Искандеров" и т.д. Одновременно звонят министрам обороны или иностранных дел других стран, и все это выкладывают,

– объяснил советник главы Офиса Президента.

По его словам, подобные попытки россиян только вызывают у всех смех. Да, кроме обычных ядерных угроз, теперь захватчики придумали себе какую-то "грязную бомбу".

Почему эти заявления россиян являются чепухой

Подоляк подчеркнул, что Украина постоянно подчеркивает, что на оккупированных территориях есть только единый юридический формат и там действуют только указы Президента Украины. Это наши территории и Вооруженные Силы каждый день понемногу их освобождают.

Да, ни одна разумная страна не будет использовать что-то вроде "грязной бомбы" на своей территории, не имея для этого ни военной, ни информационной потребности. На такой шаг может пойти разве что Россия, ведь там нет ума.

Надо иметь IQ немного больше, чем 80, чтобы понять, что это нонсенс. Но тогда, когда они все это делают и это выглядит как такая странная примитивная информационная кампания давления на международные сообщества, то тогда теряется смысл любого разговора с Россией вообще,

– отметил советник главы ОПУ.

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