"И еду готовит, и зэков вербует": почему Пригожину позволяют открыто ругать руководство России

8 мая 2023, 20:10
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Несмотря на то, что в России установился диктаторский режим и отсутствует свобода слова, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин открыто ругает руководство страны-агрессорки. Именно такие персонажи нужны диктаторам, которые теряют свое влияние.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политтехнолог Ростислав Мурзагулов. По его словам, диктаторы перед падением их режима не хотят общаться с "нормальными" людьми.

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Путину нужны такие персонажи

Мурзагулов заметил, что когда падает режим, появляются такие персонажи, как Пригожин. Российский диктатор теряет свое влияние и понимание реальности вокруг него.

"Хотите, чтобы я приготовил еду? Приготовлю. Набрать зеков и отправить их убивать людей, которые ни в чем не виноваты? Пожалуйста. Хотите в Африку или Украину? Да куда угодно", – вот такие люди нужны Путину,
– сказал он.

Политтехнолог подчеркнул, что с "нормальными" людьми стареющие и теряющие власть диктаторы общаться не хотят, потому что боятся неприятных вопросов.

Пригожин обругал руководство России

  • Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова выразил недовольство действиями российского минобороны и генштаба. Он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых уничтожили ВСУ в боях за Бахмут.
  • Пригожин плакался, что у его наемников снарядный голод на уровне 70%. Он заявил, что вагнеровцы умирают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
  • 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ призывают не верить Пригожину.
  • Впоследствии главарь наемников сказал, что вагнеровцы остаются, поскольку руководство России обещало предоставить боеприпасы.
  • Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал заявления Пригожина. Он сказал, что глава вагнеровцев уже сейчас готовит почву для оправдания в неудачах.

Автор: Олександра Садова