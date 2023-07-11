США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС
США предупредили российское руководство о неизбежной ответственности, если страна-агрессорка создаст ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Также Штаты считают, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям станции.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, если произойдет трагедия, то международное сообщество точно привлечет Россию к ответственности.
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США предупредили Россию о "неизбежной ответственности"
Миллер отметил, что российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество "совершенно точно привлечет Россию к ответственности".
Миллер также подтвердил, что США внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС.
Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте,
– подчеркнул представитель Госдепартамента США.
Ситуация на Запорожской АЭС: последние новости
- По состоянию на 11 июля уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.
- Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. В настоящее время он составляет 16,46 метра.
- Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,08 метра.
- Отметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища. Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
- 8 июля сообщали, что оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов ее территории. По информации разведки, на станцию свозят мины и другие взрывные устройства.
- Кстати, ранее глава украинской разведки заявил, что угроза катастрофы на ЗАЭС "тихонько спадает", однако Россия не перестает готовиться к возможным провокациям. Объяснять причины уменьшения подготовки к теракту Кирилл Буданов не стал.