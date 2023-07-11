США предупредили Россию о "неизбежной ответственности" в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС

США предупредили российское руководство о неизбежной ответственности, если страна-агрессорка создаст ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Также Штаты считают, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям станции.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге, информирует 24 Канал. По его словам, если произойдет трагедия, то международное сообщество точно привлечет Россию к ответственности.

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США предупредили Россию о "неизбежной ответственности"

Миллер отметил, что российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что если это произойдет, международное сообщество "совершенно точно привлечет Россию к ответственности".

Миллер также подтвердил, что США внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС.

Мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна способствовать этому на месте,

– подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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