США не видят признаков того, что Россия готова подорвать АЭС или применить ядерное оружие

Оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Однако американские чиновники пока не видят признаков того, что агрессор может взорвать ее или применить ядерку.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Также отметил, что США внимательно следят за ситуацией.

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США не видят признаков, что угроза неизбежна

Кирби отметил, что у его государства есть возможность следить за радиоактивностью на АЭС.

Мы просто не видим никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но следим за ней очень, очень внимательно… Мы видели много безрассудной риторики с российской стороны. Внимательно наблюдаем за этим. Мы просто не видели никаких признаков того, что Путин намерен применить ядерное оружие в Украине или где-нибудь еще,

– подчеркнул координатор Совета нацбезопасности.

Также добавил, что пока США не видели ничего, что заставило их изменить стратегическую позицию сдерживания.

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