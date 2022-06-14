Заканчивается ли в Украины вооружение: Зеленский расставил все точки над "і"

Президент Зеленский подчеркнул, что на войне Украина не может просто отдавать человеческий ресурс, ВСУ нужно оружие. Причем вооружение должно работать на дистанцию, которая необходима сейчас украинской армии.

Об этом президент Украины рассказал во время онлайн-пресс-конференции для СМИ Дании. Владимир Зеленский подчеркнул, что нужно использовать все возможности закончить войну, как бы это ни было сложно.

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Украинской армии не хватает бронированной техники

Глава государства подчеркнул: украинцы воюют на своей земле, которая хоть и оккупирована российскими захватчиками. Зеленский заверил, сообщения о том, что у Украины заканчивается даже обычное вооружение, не соответствуют действительности.

У нас достаточно оружия, однако недостаточно того оружия, которое действует на ту дистанцию, которая нам нужна и важна. Нам необходимо снизить преимущество России в технике. У нас недостаточно бронированной техники, именно поэтому мы теряем людей,

– объяснил президент Украины.

Принципиальное вооружение Украина ждет давно

Зеленский добавил: этого принципиально важного вооружения Украина ждет очень долго. Официальный Киев еще в начале войны просил "закрыть небо", однако этого не украинцы не дождались.

Мы постоянно находили альтернативы такому решению: не можете закрыть небо – дайте самолеты, но не дождались самолетов. Не может дать самолеты – дайте современные системы ПВО. Мы очень ждем этого,

– сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что 10 – 15 крылатых ракет ежедневно попадают в украинскую территорию, их цели – гражданские объекты.

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Военная помощь Украине: последние новости

Военный эксперт Александр Мусиенко уверен, что ленд-лиз обязательно заработает, продолжаются подготовительные процедуры.

Также он надеется, что ситуация с оружием сдвинется с места после встречи министров обороны стран НАТО - "Рамштайн-3".

В июне стало известно, что польские самоходные артиллерийские установки Краб уже работают на фронте. Их ВСУ эффективно используют против врага.

О новой военной помощи заявила и Канада. Она закупила 20 тысяч артиллерийских снарядов к переданным гаубицам M777.

Тем временем Германия всячески медлит с оказанием вооружения, а Болгария, например, вообще отказалась это делать.

Смотрите видео интервью президента Зеленского: