На Закарпатье в доме директора канала прогремел взрыв и вспыхнул пожар

В Мукачево, что на Закарпатье, в доме директора местного телеканала "М-Студио" Владимира Шубца произошел пожар. Ему предшествовал взрыв.

Возгорание в доме директора закарпатского телеканала возникло поздно вечером 2 января. Об этом в сети сообщила местная жительница.

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Пожар в доме директора канала на Закарпатье

В Мукачево горит дом директора "М-Студио". Сейчас (в ночь на 3 января – 24 канал) пожарные укрощают пожар,

– отметила женщина.

В комментариях, отвечая на вопросы пользователя, Сильва Довганич подтвердила, что речь идет о доме Владимира Шубца.

По ее словам, предварительная причина возгорания – взрыв газового котла. К счастью, пострадавших удалось избежать.

На обнародованных кадрах заметно, как с крыши здания шли большие клубы черного дыма, а затем появилось и пламя.

На Закарпатье горел дом директора местного канала: смотрите видео

На место пожара прибыли спасатели: смотрите видео

Последние пожары в Украине: коротко В Запорожье 2 января произошел пожар в общежитии семейного типа. Спасатели успели эвакуировать 28 человек, среди них было 5 детей.

В первый день года в селе Кошаны, что на Черниговщине, в частном доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 2 человека – 61-летний мужчина и 47-летняя женщина.

1 января пожар вспыхнул и в поселке Ворохта, что на Прикарпатье. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. К счастью, люди не пострадали.

В тот же день спасатели нашли в Киеве в частном доме тело женщины. Она погибла в результате возгорания.