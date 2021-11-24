Заказчиком является Путин: зачем России миграционный кризис на границе Беларуси и Польши

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает "диспетчером процесса" миграционного кризиса на границе с Польшей. Однако заказчиком всего является глава России Владимир Путин.

"Товарищ Путин" стремится сделать "хрупким" Европейский Союз. Об этом сайту 24 канала рассказал политолог, директор "Института мировой политики" Евгений Магда.

Актуально Help, Poland: мигранты встали на колени на белорусско-польской границе

Что задумал Путин

тысячи мигрантов пришли к колючей проволоке на границе Беларуси и Польши 8 ноября. Тогда польское правительство заявило, что приводит свои войска в полную боевую готовность.

Евгений Магда подчеркнул, что сейчас Александр Лукашенко выполняет задачи Владимира Путина. Это достаточно очевидно уже не только для украинских экспертов, но и для польских аналитиков и чиновников.

Эксперт пояснил, что Россия пытается расшатать Европейский Союз, сделать его более "хрупким" и более благоприятным для того, чтобы продвигать свои интересы. В частности, запустить как можно скорее "Северный поток – 2".

Тема с мигрантами является информационно благоприятной, привлекает много внимания, ложится на эмоции очень хорошо. Мы с вами в основном видим информацию, которую показывают либо мигранты, либо белорусские государственные медиа, либо российские пропагандисты. К тому же двое последних – это фактически одно и то же. То есть, мы видим эффект "постправды", которая влияет на ситуацию и, думаю, будет влиять дальше. Евгений Магда Политолог, директор "Института мировой политики"

Магда уверен, что Россия пытается расшатать Европейский Союз / Фото из Фейсбука эксперта

Актуально Евросоюз выделяет 700 тысяч евро на срочную помощь мигрантам в Беларуси

Статус последнего диктатора Европы

По мнению политолога, Александру Лукашенко нелегко будет лишиться статуса последнего диктатора Европы, ведь "ему его Путин приклеил намертво".

Но он борется явно за какие-то собственные возможности именно в отношениях с Путиным. Сам по себе Лукашенко не пошел бы на подобный размах. У него и ресурса нет, и таких возможностей,

– подчеркнул специалист.

Лукашенко рассчитывает на финансовую поддержку России / Фото из архива сайта 24 канала

Магда уверен, что Европейскому Союзу нужно вводить санкции и как можно скорее. По его мнению, они будут иметь двойной эффект. С одной стороны – должны "ударить по персоналиям и по экономике Беларуси", а с другой – "на что и рассчитывает Лукашенко, что ему Россия компенсирует эти экономические потери".

Коротко о кризисе с мигрантами: