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24 Канал Новости Украины "Я хочу в ЕС, а не в 2013": в разных городах Украины люди снова протестуют против закона 12414
23 июля, 20:00
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"Я хочу в ЕС, а не в 2013": в разных городах Украины люди снова протестуют против закона 12414

Анастасия Колесникова

22 июля, несмотря на общественное возмущение, Владимир Зеленский таки подписал скандальный закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Украинцы в ряде городов снова вышли на улицы с плакатами, требуя отменить новые изменения в законодательстве.

Западные партнеры негативно восприняли принятие закона о НАБУ и САП. В ЕС открыто говорят о том, что такие шаги ставят под угрозу евроинтеграцию Украины, передает 24 Канал.

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Как люди в разных городах Украины протестуют против закона 12414?

 

22:12, 24 июля

Участники митингов поделились, что их разгневало больше всего

В Киеве протестующие рассказали, что их возмутило больше всего.

Мне было 15 лет 10 лет назад. Было что-то похожее. Тогда я ничего не могла сделать. Сейчас чувствую, что надо это поднимать за теми, кто ушел на войну. Пока я не там, хочу быть здесь,
 – рассказала протестующая Евгения.

Другие участники говорят, что пока военные на фронте, тыл должен показывать, что ему не безразлично на судьбу государства. Власти надо напоминать, а особенно нашей, что когда она делает что-то не очень хорошее, то люди не будут сидеть молчать и глотать это дома. Это акция напоминания власти, чтобы она следила свои действия.

Многих людей возмутила скорость, с которой приняли закон. Ночью его и опубликовали. Это максимально подозрительно, и люди все это видели уже при Януковиче, поэтому не хотят повторения всей той ситуации.

22:08, 24 июля

Люди имели право выйти, но этого ждали россияне, – Клименко

Игорь Клименко заявил, что люди имели право выходить на улицы и все прошло "спокойно и мирно".

И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране, 
– подчеркнул он.

Однако, по словам главы МВД, война – это другое дело. Министр предположил, что вечером 22 июля россияне ждали возможности воспользоваться акциями.

22:16, 23 июля

Масштабные протесты в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

21:24, 23 июля

Масштаб протеста в Киеве возле театра Франко: смотрите видео нардепа Ярослава Железняка

21:18, 23 июля

Протест в Николаеве

Вечером 23 июля в Николаеве люди во второй раз собрались, чтобы выразить позицию против закона 12414.

К шествию по центральной улице города присоединились около 250 человек.

Митинг в Николаеве / Фото Артур Зайонц

21:15, 23 июля

Митинг в Ужгороде

3 июля около 200 ужгородцев собрались возле здания городского совета на акцию протеста против законопроекта №12414.

Люди держали в руках плакаты с лозунгами:
"Руки прочь от НАБУ!";
"Р*сня убивает, а власть добивает";
"Нет – коррупции, Так – демократии".

Протестующие требовали не допустить подчинения НАБУ и САП Генеральному прокурору. По их словам, принятие такого закона станет ударом по всей антикоррупционной реформе, которая боролась годами.

Как протестовали в Ужгороде: смотрите видео

Митинг в Ужгороде: смотрите видео

20:38, 23 июля

В Днепре участники принесли на акцию гроб с надписями "НАБУ", "САП" и "справедливость": смотрите видео

20:33, 23 июля

В центре Хмельницкого более сотни человек вышли на акцию протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ.

Как проходит митинг в Хмельницком: смотрите видео

20:30, 23 июля

В Тернополе также проходит мирная акция протеста против скандального закона №12414.

Как протестуют в Тернополе: смотрите видео

Акция протеста в Тернополе / Фото Украинская правда

20:11, 23 июля

Много людей вышли на митинги во Львове

В центре Львова уже собралось большое количество людей. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Вето на закон", "Народ все видит – по-тихому не получится", "Коррупция – не ко времени", "Единственным источником власти является народ", "Руки прочь от НАБУ и САП" и тому подобное.

Второй день протестов во Львове: смотрите видео Анастасии Лукашевской для 24 Канала

Как протестуют во Львове: смотрите видео Олеся Друкача для 24 Канала

Во Львове собралось очень много людей / Фото Олесь Друкач для 24 Канала

 

Львовяне настойчиво протестуют / Фото Олесь Друкач для 24 Канала

Среди митингующих – много молодежи / Фото Олесь Друкач для 24 Канала

Митинг во Львове / Фото Олесь Друкач для 24 Канала

Львовяне против закона 12414 / Фото Олесь Друкач для 24 Канала

Митингуют даже братья наши меньшие / Фото Дмитрия Усика для 24 Канала

 

Протест во Львове / Фото Анастасия Лукашевская для 24 Канала

Митинг во Львове / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала

Львовяне протестуют против закона о НАБУ / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала

Акция протеста во Львове / Фото Назарий Лазурь

Люди требуют отменить закон 12414 / Фото Назарий Лазурь

20:00, 23 июля

Киевляне вышли на митинг

В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное.

 

Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала

 

Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

 

 

На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала

 

19:18, 23 июля

Протестующие в Одессе уже начинают собираться напротив Городского сада / Фото из соцсети

19:17, 23 июля

В Харькове самая массовая акция за все полномасштабное вторжение

На митинг пришли около 500 – 600 человек – преимущественно молодежь и студенты.

Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц.

"Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста.

Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне

19:17, 23 июля

В центре Ровно люди готовятся к мирному пикету. Они выступают против принятия Верховной Радой законопроекта №12414 относительно НАБУ и САП.

Акция протеста в Ровно / Фото Суспильное

19:12, 23 июля

В Кривом Роге люди вышли на протест

В Кривом Роге украинцы тоже протестуют.

Акция протеста в Кривом Роге / Фото Свои. Кривой Рог

19:08, 23 июля

Как выражают несогласие в Черновцах

На Центральной площади Черновцов ориентировочно сотня людей собралась на мирную акцию.

"Нет" закону 12414 кричат украинцы: смотрите видео

Акция протеста в Черновцах / Фото Суспільне

18:58, 23 июля

Как люди протестуют в Запорожье

23 июля в Запорожье люди с плакатами и лозунгами вышли на акцию против закона 12414, который лишает НАБУ и САП независимости, подчиняя их Офису генпрокурора.

Люди призывают отменить закон о НАБУ: видео Суспильное

Акция протеста в Запорожье / Фото Никиты Комара для 24 Канала

 

 

 