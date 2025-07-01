"Я хочу в ЕС, а не в 2013": в разных городах Украины люди снова протестуют против закона 12414

22 июля, несмотря на общественное возмущение, Владимир Зеленский таки подписал скандальный закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Украинцы в ряде городов снова вышли на улицы с плакатами, требуя отменить новые изменения в законодательстве.

Западные партнеры негативно восприняли принятие закона о НАБУ и САП. В ЕС открыто говорят о том, что такие шаги ставят под угрозу евроинтеграцию Украины, передает 24 Канал.

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Как люди в разных городах Украины протестуют против закона 12414?