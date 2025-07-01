"Я хочу в ЕС, а не в 2013": в разных городах Украины люди снова протестуют против закона 12414
22 июля, несмотря на общественное возмущение, Владимир Зеленский таки подписал скандальный закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Украинцы в ряде городов снова вышли на улицы с плакатами, требуя отменить новые изменения в законодательстве.
Западные партнеры негативно восприняли принятие закона о НАБУ и САП. В ЕС открыто говорят о том, что такие шаги ставят под угрозу евроинтеграцию Украины, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия начала новую масштабную ИПСО против Украины, – ГУР и СВР
Как люди в разных городах Украины протестуют против закона 12414?
В Киеве протестующие рассказали, что их возмутило больше всего. Мне было 15 лет 10 лет назад. Было что-то похожее. Тогда я ничего не могла сделать. Сейчас чувствую, что надо это поднимать за теми, кто ушел на войну. Пока я не там, хочу быть здесь, Другие участники говорят, что пока военные на фронте, тыл должен показывать, что ему не безразлично на судьбу государства. Власти надо напоминать, а особенно нашей, что когда она делает что-то не очень хорошее, то люди не будут сидеть молчать и глотать это дома. Это акция напоминания власти, чтобы она следила свои действия. Многих людей возмутила скорость, с которой приняли закон. Ночью его и опубликовали. Это максимально подозрительно, и люди все это видели уже при Януковиче, поэтому не хотят повторения всей той ситуации. Игорь Клименко заявил, что люди имели право выходить на улицы и все прошло "спокойно и мирно". И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране, Однако, по словам главы МВД, война – это другое дело. Министр предположил, что вечером 22 июля россияне ждали возможности воспользоваться акциями. Масштаб протеста в Киеве возле театра Франко: смотрите видео нардепа Ярослава Железняка 3 июля около 200 ужгородцев собрались возле здания городского совета на акцию протеста против законопроекта №12414. Люди держали в руках плакаты с лозунгами: Протестующие требовали не допустить подчинения НАБУ и САП Генеральному прокурору. По их словам, принятие такого закона станет ударом по всей антикоррупционной реформе, которая боролась годами. Как протестовали в Ужгороде: смотрите видео Митинг в Ужгороде: смотрите видео В Днепре участники принесли на акцию гроб с надписями "НАБУ", "САП" и "справедливость": смотрите видео В центре Хмельницкого более сотни человек вышли на акцию протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ. Как проходит митинг в Хмельницком: смотрите видео В центре Львова уже собралось большое количество людей. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Вето на закон", "Народ все видит – по-тихому не получится", "Коррупция – не ко времени", "Единственным источником власти является народ", "Руки прочь от НАБУ и САП" и тому подобное. Второй день протестов во Львове: смотрите видео Анастасии Лукашевской для 24 Канала Как протестуют во Львове: смотрите видео Олеся Друкача для 24 Канала Во Львове собралось очень много людей / Фото Олесь Друкач для 24 Канала Львовяне настойчиво протестуют / Фото Олесь Друкач для 24 Канала Среди митингующих – много молодежи / Фото Олесь Друкач для 24 Канала Митинг во Львове / Фото Олесь Друкач для 24 Канала Львовяне против закона 12414 / Фото Олесь Друкач для 24 Канала Митингуют даже братья наши меньшие / Фото Дмитрия Усика для 24 Канала Протест во Львове / Фото Анастасия Лукашевская для 24 Канала Митинг во Львове / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала Львовяне протестуют против закона о НАБУ / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала Акция протеста во Львове / Фото Назарий Лазурь Люди требуют отменить закон 12414 / Фото Назарий Лазурь В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное. Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала На митинг пришли около 500 – 600 человек – преимущественно молодежь и студенты. Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала "Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц. "Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста. Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне
Участники митингов поделились, что их разгневало больше всего
– рассказала протестующая Евгения.
Люди имели право выйти, но этого ждали россияне, – Клименко
– подчеркнул он.
Протест в Николаеве
Митинг в Ужгороде
"Руки прочь от НАБУ!";
"Р*сня убивает, а власть добивает";
"Нет – коррупции, Так – демократии".
Много людей вышли на митинги во Львове
Киевляне вышли на митинг
В Харькове самая массовая акция за все полномасштабное вторжение
В Кривом Роге люди вышли на протест
Как выражают несогласие в Черновцах
Как люди протестуют в Запорожье
В Киеве протестующие рассказали, что их возмутило больше всего.
Мне было 15 лет 10 лет назад. Было что-то похожее. Тогда я ничего не могла сделать. Сейчас чувствую, что надо это поднимать за теми, кто ушел на войну. Пока я не там, хочу быть здесь,
Другие участники говорят, что пока военные на фронте, тыл должен показывать, что ему не безразлично на судьбу государства. Власти надо напоминать, а особенно нашей, что когда она делает что-то не очень хорошее, то люди не будут сидеть молчать и глотать это дома. Это акция напоминания власти, чтобы она следила свои действия.
Многих людей возмутила скорость, с которой приняли закон. Ночью его и опубликовали. Это максимально подозрительно, и люди все это видели уже при Януковиче, поэтому не хотят повторения всей той ситуации.
Игорь Клименко заявил, что люди имели право выходить на улицы и все прошло "спокойно и мирно".
И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране,
Однако, по словам главы МВД, война – это другое дело. Министр предположил, что вечером 22 июля россияне ждали возможности воспользоваться акциями.
Масштаб протеста в Киеве возле театра Франко: смотрите видео нардепа Ярослава Железняка
3 июля около 200 ужгородцев собрались возле здания городского совета на акцию протеста против законопроекта №12414.
Люди держали в руках плакаты с лозунгами:
Протестующие требовали не допустить подчинения НАБУ и САП Генеральному прокурору. По их словам, принятие такого закона станет ударом по всей антикоррупционной реформе, которая боролась годами.
Как протестовали в Ужгороде: смотрите видео
Митинг в Ужгороде: смотрите видео
В Днепре участники принесли на акцию гроб с надписями "НАБУ", "САП" и "справедливость": смотрите видео
В центре Хмельницкого более сотни человек вышли на акцию протеста против закона об ограничении полномочий НАБУ.
Как проходит митинг в Хмельницком: смотрите видео
В центре Львова уже собралось большое количество людей. Они держат в руках самодельные плакаты с надписями "Вето на закон", "Народ все видит – по-тихому не получится", "Коррупция – не ко времени", "Единственным источником власти является народ", "Руки прочь от НАБУ и САП" и тому подобное.
Второй день протестов во Львове: смотрите видео Анастасии Лукашевской для 24 Канала
Как протестуют во Львове: смотрите видео Олеся Друкача для 24 Канала
Во Львове собралось очень много людей / Фото Олесь Друкач для 24 Канала
Львовяне настойчиво протестуют / Фото Олесь Друкач для 24 Канала
Среди митингующих – много молодежи / Фото Олесь Друкач для 24 Канала
Митинг во Львове / Фото Олесь Друкач для 24 Канала
Львовяне против закона 12414 / Фото Олесь Друкач для 24 Канала
Митингуют даже братья наши меньшие / Фото Дмитрия Усика для 24 Канала
Протест во Львове / Фото Анастасия Лукашевская для 24 Канала
Митинг во Львове / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала
Львовяне протестуют против закона о НАБУ / Фото Анастасии Лукашевской для 24 Канала
Акция протеста во Львове / Фото Назарий Лазурь
Люди требуют отменить закон 12414 / Фото Назарий Лазурь
В Киеве люди снова собрались на площади перед театром имени Ивана Франко. В руках они держат плакаты с цитатами поэзии Шевченко, надписями "Коррупция – это смерть", "Закон 12414 предает Майдан" и тому подобное.
Немало молодежи приняли участие во втором дне протестов / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы против закона 12414 / Фото Влада Кравцова для 24 Канала
Киевляне не сдерживают возмущение новым законом о НАБУ / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы напоминают власти, что новый закон – препятствие для вступления в ЕС / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Сотни киевлян собрались на протест / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
Украинцы протестуют против ликвидации независимости НАБУ и САП / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
На плакатах – цитаты из Шевченко / Фото Влад Кравцов для 24 Канала
На митинг пришли около 500 – 600 человек – преимущественно молодежь и студенты.
Митинг в Харькове / Фото Анны Черненко для 24 Канала
"Мы собрались сегодня, чтобы показать: харьковчанам не безразлично то, что происходит с демократическими принципами украинской государственности. Закон 12414 их подрывает. И мы не можем смириться с тем, что независимые органы, которые борются с коррупцией, теперь теряют эту независимость", - отметила одна из участниц.
"Мы требуем вернуть те правовые нормы, которые действовали до принятия этого закона", - добавил другой участник протеста.
Акция протеста в Харькове / Фото Суспільне