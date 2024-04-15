Скандальный закон 5655: как Мининфраструктуры пренебрегает замечаниями общественных обсуждений

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что провели общественные обсуждения скандального проекта постановления-клона градостроительной реформы (5655). К сожалению, там решили не учитывать представленные замечания.

С замечаниями выступили различные организации и личности, среди них общественная инициатива "Игла", Институт законодательных идей, Национальный союз архитекторов Украины, народный депутат от "Слуги народа" Анна Бондарь, представители местного самоуправления и партия "Народовластие". В частности, замечания "Голки" касались защиты культурного наследия, но их не учли.

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Мининфраструктуры не учло ни одного из предоставленных замечаний

Аналитик общественной инициативы "Голка" Георгий Могильный подготовил документ на почти 100 страниц и опубликовал ряд аналитических статей, аргументируя риски для культурного наследия и опровергая миф об "автоматизации". Впрочем, в Мининфраструктуры не учли ни одного замечания.

Удивляет, что Мининфраструктуры в представленных нами замечаниях не учел хотя бы какого-то одного. Вот реальность "общественных обсуждений" и его влияния на формирование правительственных политик, о которых отчитывается министерство на сайте,

– заявила глава общественной инициативы "Голка" Ирина Федорив.

Скриншот из приложения к отчету Минобновления об общественных обсуждениях / Фото "Голка"

Она также добавила, что Королевский институт Chatham House, ознакомился с аналитикой "Иглы" и заявил, что закон №5655 может создать строительный картель.

"Такой же документ мы отправили и в НАПК. И их ответ отличается от Мининфрастурктуры. Здесь надо напомнить, что постановление-клон НАПК раскритиковало", – отметили в издании.

Ответ НАПК на присланные замечания / фото "Голка"

Относительно других пунктов замечаний, в частности государственного архитектурно-строительного надзора, они были полностью исключены и не предполагается, что их будут принимать. Этот порядок предусматривал передачу части функций от Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству в Мининфраструктуры.

Также "Зеркало недели" отмечает, правительство может все же вынести на рассмотрение этот клон градостроительной "реформы".

Закон №5655: что известно