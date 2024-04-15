Із зауваженнями виступили різні організації та особистості, серед них громадська ініціатива "Голка", Інститут законодавчих ідей, Національна спілка архітекторів України, народна депутатка від "Слуги народу" Анна Бондар, представники місцевого самоврядування та партія "Народовладдя". Зокрема, зауваження "Голки" стосувалися захисту культурної спадщини, але їх не врахували.

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Мінінфраструктури не врахувало жодного з наданих зауважень

Аналітик громадської ініціативи "Голка" Георгій Могильний підготував документ на майже 100 сторінок і опублікував низку аналітичних статей, аргументуючи ризики для культурної спадщини та спростовуючи міф про "автоматизацію". Втім, у Мінінфраструктури не врахували жодного зауваження.

Дивує, що Мінінфраструктури у поданих нами зауваженнях не врахував бодай якогось одного. Оце реальність “громадських обговорень” і його впливу на формування урядових політик, про які звітує міністерство на сайті,

– заявила голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

Скриншот з додатку до звіту Мінвідновлення про громадські обговорення / Фото "Голка"

Вона також додала, що Королівський інститут Chatham House, ознайомився із аналітикою "Голки" і заявив, що закон №5655 може створити будівельний картель.

"Такий же документ ми відправили і до НАЗК. І їхня відповідь відрізняється від Мінінфрастурктури. Тут треба нагадати, що постанову-клон НАЗК розкритикувало", – зазначили у виданні.

Відповідь НАЗК на надіслані зауваження / фото "Голка"

Щодо інших пунктів зауважень, зокрема державного архітектурно-будівельного нагляду, вони були повністю виключені і не передбачається, що їх будуть приймати. Цей порядок передбачав передачу частини функцій від Державної інспекції з архітектури та містобудування до Мінінфраструктури.

Також "Дзеркало тижня" зазначає, уряд може все ж винести на розгляд цей клон містобудівної "реформи".

Закон №5655: що відомо