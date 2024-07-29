Без замечаний не обошлось: Минобороны поддержало законопроект о международных оборонных компаниях

Минобороны Украины поддержало проект "Закона о международных оборонных компаниях", который направлен на урегулирование их деятельности. Впрочем, к нему есть определенные замечания.

В частности, новый законопроект не согласуется с Конституцией Украины. Поэтому в Минобороны предложили создать рабочую группу для доработки его с учетом международного опыта.

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Что известно о новом законопроекте

Целью законопроекта является определение правового статуса и деятельности международных оборонных компаний, которые создаются в Украине, участвуют в осуществлении оборонных мероприятий и предоставляют оборонные услуги за пределами территории Украины.

Проект Закона предусматривает создание Государственной службы Украины по делам международных оборонных компаний, которая будет заниматься регулированием и управлением в сфере деятельности этих компаний. Она будет подчиняться ГУР МО Украины.

Новый государственный орган будет контролировать деятельность международных оборонных компаний, регистрировать соглашения по оборонным услугам, а также учитывать вооружение и технику, закрепленные за ними.

Какие права будут у международной оборонной компании

Законопроект определяет, что международная оборонная компания (МОК) является субъектом хозяйствования, созданным и зарегистрированным в Украине, который на основании полученной лицензии предоставляет оборонные услуги за пределами территории Украины.

Учредителями МОК могут быть только физические и юридические лица - резиденты Украины. МОК должна быть зарегистрирована и иметь место постоянной дислокации на территории областей Украины, граничащих с государствами, которые Украина признала государствами-террористами.

Работниками таких компаний могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 21-летнего возраста и имеющие опыт службы в ВСУ, НГУ или других военных формированиях Украины не менее 1 года.

Международная оборонная компания имеет право предоставлять оборонные услуги за пределами территории Украины, такие как:

организация и практическое осуществление мер безопасности направленных на обеспечение безопасности физических лиц, а также юридических лиц, их работников и законной деятельности;

организация и практического осуществления мероприятий охраны зданий, сооружений, земельных участков (территорий), акваторий, транспортных средств, валютных ценностей, ценных бумаг и другого движимого и недвижимого имущества;

тактическая (теоретическая и практическая) подготовка личного состава военных формирований и органов правопорядка других государств, международных организаций;

тактическая (теоретическая и практическая) подготовка личного состава субъектов охранной деятельности;

разминирование территорий, зданий, сооружений и других объектов;

консультационные услуги в сфере обеспечения безопасности, правопорядка, мирного урегулирования конфликтов, посредничество в разрешении вооруженных конфликтов;

оборонные услуги странам - союзникам Украины в определенном законодательством порядке.

Какое вооружение будет в распоряжении МОК

МОК будут иметь право использовать:

стрелковое огнестрельное оружие всех видов и боеприпасы к нему;

холодное оружие;

осколочные и не осколочные взрывные устройства и материалы;

детонаторы и инициаторы;

также другое оружие, зарегистрированное и закрепленное за ними.

Также законом предусмотрено использование бронированной колесной и гусеничной техники, на которой может быть установлено не более крупнокалиберного пулемета и/или противотанкового ракетного комплекса, и спецтехнику, например мостоукладчики, машины разминирования и разграждения.

Вся эта техника должна быть зарегистрирована и закреплена за международными оборонными компаниями и может использоваться только при выполнении оборонных мероприятий и предоставлении оборонных услуг.

Предусматривается также использование спецсредств:

систем радиоэлектронной борьбы и/или разведки;

беспилотных аппаратов всех видов;

программного обеспечения и технических средств систем информационной безопасности;

высотных и стационарных средств наземной разведки.

Также МОК смогут закупать технику и вооружение у иностранных компаний, или арендовать их у воинских частей ВСУ и других военных частей их у воинских частей ВСУ и других военных формирований Украины. Впрочем, только при условии согласования Государственной службы Украины по делам международных оборонных компаний.

Какие замечания у Минобороны к новому законопроекту

Министерство обороны отметило, что законопроект в его предложенной редакции не согласуется с Конституцией Украины и некоторыми другими законами, а также противоречит международным договорам, в частности Дополнительным протоколам к Женевским конвенциям и рекомендациям Документа Монтре.

Кроме этого, в профессиональной среде идея создания нормативно-правовой базы для осуществления военно-консалтинговой деятельности обсуждается уже на протяжении длительного времени и требует привлечения международного передового опыта с целью интегрирования соответствующей международной нормативно-правовой базы с национальным законодательством,

– отметили в ведомстве.

Из-за этих проблем Минобороны предлагает создать рабочую группу для доработки законопроекта, привлекая представителей Министерства обороны Украины и других касательных органов.