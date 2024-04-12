Мужчина не пришел в ТЦК по повестке: при каких условиях его не накажут
Источник:Верховная Рада
Уже в начале лета в Украине, вероятно, заработает новый закон о мобилизации. В нем, в частности, будет прописано, как должно происходить вручение повесток, а также как накажут мужчин, которые не прибудут в военкоматы по вызову.
Так, в соответствии с новым законом, в случае игнорирования повестки военнообязанных могут принудительно доставить в ТЦК, а также запретить нарушителю управлять автомобилем.
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Стихия и трагедия
В то же время предусмотрен ряд причин, на основании которых лицо может безнаказанно не являться за повесткой в ТЦК.
Неявка в военкомат не будет считаться нарушением, если приходу мужчины помешало стихийное бедствие.
Кроме того, не накажут гражданина, если у него умерли близкие родственники.
Также к уважительным причинам неявки относятся:
- болезнь лица;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия;
- другие обстоятельства, которые лишили гражданина возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;
Если уважительной причины нет
В случае, когда военнообязанных намеренно игнорирует вызов в ТЦК, то его руководитель обращается к Национальной полиции. И тогда нарушителя доставляют в военкомат принудительно.
Если же полиция не может этого сделать, то ТЦК в течение 5 дней направляет гражданину заказное письмо с требованием прибыть.
В случае, когда лицо в течение 10 дней после вручения письма так и не приходит в военкомат, то ТЦК пишет заявление в суд и просит запретить человеку пользоваться автомобилем.
Новый закон о мобилизации: что известно
- 11 апреля Верховная Рада во втором чтении поддержала в целом законопроект о мобилизации под номером 10449.
- Далее законопроект ждет подпись Зеленского, у которого есть 15 дней, чтобы ознакомиться с текстом документа.
- После подписания президентом текст законопроекта опубликуют в государственных изданиях.
- Через месяц после публикации закон вступает в силу. Это может случиться в начале лета.
- Следует заметить, что отдельные положения закона вступают в действие позже. Так, например через три месяца после его публикации военнообязанным позволят снимать на видео процесс вручения повестки представителями ТЦК.