Рада приняла закон о мобилизации: когда вступит в силу и в Украине заработают изменения

11 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект о мобилизации под номером 10449. Когда этот документ станет законом, а также начнет действовать, читайте дальше.

За законопроект отдали голоса 283 народных избранника. Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту.

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Когда заработает новый закон

Далее Владимир Зеленский имеет 15 дней для того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления глава государства может подписать закон и тем самым инициировать его исполнение и официальное обнародование.

Согласно действующему законодательству, подписанные Президентом Украины законы публикуются в газете "Голос Украины" и в "Ведомостях Верховной Рады Украины".

В Заключительных положениях к закону о мобилизации сказано, что он вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования, кроме абзацев двенадцатого и тринадцатого подпункта 2 пункта 8 раздела I этого Закона (о внесении изменений в части четвертой и пятой статьи 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"), которые вступают в силу через восемь месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого Закона.

За этот месяц Кабмин должен подготовить все нормативные документы.

Так что, новый закон о мобилизации может вступить в силу уже в конце мая этого года.

Напомним, что среди основных положений нового закона:

демобилизация людей с инвалидностью и освобожденных из плена военнослужащих, если они не захотят продолжить службу;

повторный медосмотр для тех, кто получил 2 – 3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме военнослужащих. Также признаны ограниченно годными граждане должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение 12 месяцев;

дополнительные дни отпуска за уничтоженную вражескую технику;

день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, которые зарегистрированы в установленном законом порядке, тоже будет считаться днем вручения повестки;

ограничение консульских услуг за рубежом для мужчин от 18 до 60 лет, которые не имеют военно-учетных документов или вовремя не обновили свои данные;

ограничение на управление транспортными средствами для граждан, которые уклоняются от призыва и не пришли в ТЦК по требованию в течение 10 дней.

Новый законопроект о мобилизации: что известно

В конце декабря Кабмин зарегистрировал законопроект об усилении мобилизации под номером 10449. Впоследствии версию этого документа обновили.

Уже 7 февраля Верховная Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении.

После началась подача поправок. Известно, что депутаты предоставили более 4000 предложений.

Далее эти предложения рассматривал Комитет по вопросам обороны. Известно, что среди тысячи поправок была принята только 31.

Кроме того, из законопроекта исключили пункт о демобилизации военных.