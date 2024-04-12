Закон о мобилизации: почему Верховная Рада может снова собраться для голосования

Верховная Рада 11 апреля приняла в целом закон о мобилизации. Впрочем, Рада может снова собраться для голосования по новому закону.

Все из-за того, что у нардепов есть право заблокировать подписание президентом. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает 24 Канал.

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Повторное голосование за закон о мобилизации

В законе о мобилизации прописано, что он вступает в силу через месяц с момента его публикации, а она наступает сразу после подписания закона президентом.

Впрочем, Верховная Рада может снова собраться для голосования по закону о мобилизации.

Я очень надеюсь, что некоторые коллеги из Верховной Рады не будут регистрировать блокирующие постановления, потому что есть такое право у каждого народного депутата заблокировать подписание (президентом, - 24 Канал). И для этого надо будет собраться еще раз и провалить это блокирующее постановление,

– завила заместитель председателя фракции "Слуга народа".

По ее мнению, закон о мобилизации должен вступить в силу во второй половине мая.

"Потому что как только президент подпишет, он будет опубликован и там плюс месяц", – отметила Кравчук.

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