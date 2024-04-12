Должен дать понять, сколько у нас военнообязанных, – политолог о законе о мобилизации

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он был нужен еще раньше, ведь нормирует большое количество принципиально важных моментов.

В частности, законопроект даст возможность четко понять, сколько в Украине военнообязанных, в каком состоянии они находятся. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.

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"Очень много вещей, которые там заложены, нужны. Они должны прежде всего дать возможность четко понять, сколько у нас военнообязанных, в каком состоянии они находятся. Уже исходя из этого, Генштаб, Вооруженные силы Украины будут определять для себя потребность в том или ином количестве людей, которых надо мобилизовать", – сказал он.

Вопрос демобилизации

Игорь Рейтерович отметил, что украинские военные разочарованы отсутствием в законопроекте о мобилизации конкретной даты по демобилизации. Это был важный и символический шаг для них.

Для них это было важно не с точки зрения, что они после этой даты сразу, например, напишут заявления и уйдут из Вооруженных сил Украины. Это просто для понимания хотя бы частично своего будущего. Это был бы больше такой символический шаг,

– подчеркнул он.

Как показывает опыт многих других стран, которые занимались вопросами демобилизации, минимум 75% военных после завершения этого срока продлевали контракты, оставались на службе. В Украине, возможно, эта цифра была бы даже выше. Военным важно было бы понимать, что дата названа.

"Это, пожалуй, ключевой недостаток, который здесь есть. Его обещают исправить. Но здесь все упирается в вопрос, когда это именно будет сделано. И правильным, пожалуй, решением было бы сейчас несколько ускорить мобилизацию для того, чтобы обеспечить адекватную ротацию нашим парням и девушкам, которые уже достаточно давно находятся непосредственно на линии фронта", – считает политолог.

Законопроект о мобилизации: главное