Должен дать понять, сколько у нас военнообязанных, – политолог о законе о мобилизации
Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Он был нужен еще раньше, ведь нормирует большое количество принципиально важных моментов.
В частности, законопроект даст возможность четко понять, сколько в Украине военнообязанных, в каком состоянии они находятся. Это 24 Каналу отметил политолог Игорь Рейтерович.
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"Очень много вещей, которые там заложены, нужны. Они должны прежде всего дать возможность четко понять, сколько у нас военнообязанных, в каком состоянии они находятся. Уже исходя из этого, Генштаб, Вооруженные силы Украины будут определять для себя потребность в том или ином количестве людей, которых надо мобилизовать", – сказал он.
Вопрос демобилизации
Игорь Рейтерович отметил, что украинские военные разочарованы отсутствием в законопроекте о мобилизации конкретной даты по демобилизации. Это был важный и символический шаг для них.
Для них это было важно не с точки зрения, что они после этой даты сразу, например, напишут заявления и уйдут из Вооруженных сил Украины. Это просто для понимания хотя бы частично своего будущего. Это был бы больше такой символический шаг,
– подчеркнул он.
Как показывает опыт многих других стран, которые занимались вопросами демобилизации, минимум 75% военных после завершения этого срока продлевали контракты, оставались на службе. В Украине, возможно, эта цифра была бы даже выше. Военным важно было бы понимать, что дата названа.
"Это, пожалуй, ключевой недостаток, который здесь есть. Его обещают исправить. Но здесь все упирается в вопрос, когда это именно будет сделано. И правильным, пожалуй, решением было бы сейчас несколько ускорить мобилизацию для того, чтобы обеспечить адекватную ротацию нашим парням и девушкам, которые уже достаточно давно находятся непосредственно на линии фронта", – считает политолог.
Законопроект о мобилизации: главное
- Верховная Рада в четверг, 11 апреля, приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата. Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, изменения в мобилизации внесли на запрос военного руководства. В частности, есть усиление контроля относительно уклонистов, также учли вопрос отпусков и ротаций.
- Правка о демобилизации военных через 36 месяцев службы была изъята из закона. Ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Это было сделано из-за пожеланий от Генштаба ВСУ и оперативной ситуации на фронте.